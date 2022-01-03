İmamoğlu yılın ilk mesai gününde müjdeyi verdi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2022’nin ilk mesai gününü Haliç’e ayırdı. Haliç kıyılarında yürüyerek incelemelerde bulunan İmamoğlu, Eyüpsultan Devlet Hastanesi – Feshane arasındaki mesafeyi tramvayla kat etti. Hem vatandaşların sorunlarını dinleyen hem de Haliç kıyısındaki çalışmaları yerinde gözlemleyen İmamoğlu, “Şu anda Cibali’ye kadar hizmet veren Eminönü-Alibeyköy Tramvayı’nı, 2022’nin sonunda hizmete açmayı hedefliyoruz. Bir yandan Eminönü Meydanı’nın çizimleri, tasarımları bitti. Bu süreci netleştiriyoruz. Çok güzel bir meydanla buluşacağız orada” dedi.

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