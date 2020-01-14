İmamoğlu’dan Demirtaş’ın kitapları ve tiyatro oyunu açıklaması





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye ait İstanbul Kitapçısı’nda Selahattin Demirtaş ve Sakine Cansız’ın kitaplarının satışına yönelik tepkilere yanıt verdi. Demirtaş’ın kitabının her yerde satıldığına dikkati çeken İmamoğlu, "Devletin kurumları da buna dahil' diye konuştu. Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyununa gitmesine yönelik tepkileri ise İmamoğlu, “Eşim, nereye gideceğini bilir. Türkiye'yi yorumlayan, dünyayı yorumlayabilen ve ona göre nereye gideceğini bilen Türk kadını, bana soracak halleri yok” dedi.