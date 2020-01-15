İmamoğlu’dan Erdoğan’a 4 sayfalık Kanal İstanbul mektubu

Akılı Şehirler ve Belediyeler Kongresi için Ankara’da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kongreye konuşma yapmak için gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir zarf verdi.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin düzenlediği Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi Ankara’da ATO Congresium’da düzenlendi. Toplantının açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ATO Congresium’da girişinde Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da aralarında bulunduğu belediye başkanları karşıladı.

İMAMOĞLU ERDOĞAN’A ZARF VERDİ

Belediye başkanlarının arasında yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir zarf uzattı.Zarfı alıp inceleyen Erdoğan ile İmamoğlu arasında gülüşmeler ve samimi diyaloglar yaşandı.

Zarfla ilgili kısa bir açıklama yapan İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kanal İstanbul ile ilgili 4 sayfalık mektup verdim, okudu. Çünkü yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum” dedi.

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