İmamoğlu’na benzetilen belediye başkanı Başbakan adayı oldu

Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony, dün yaptığı açıklamada Macaristan’da gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde başbakan adayı olarak sağcı lider Viktor Orban’ın karşısına çıkacağını duyurdu.

2019’da gerçekleşen seçimlerde aynı İstanbul belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun muhalefetteki partilerin desteğini almasına benzer bir yol izleyen ve bu sebeple İmamoğlu’nu örnek aldığı yorumları yapılan Karacsony, yaklaşık 3 yıldır Macaristan’ın başkenti Budapeşte’nin belediye başkanlığı görevini üstleniyor.

2010 yılından beri, muhalefetin parçalanmış olmasını fırsat bilerek seçimleri kazanan ve ülkeyi yöneten Viktor Orban ve partisi Fidesz’in karşısına birleşmiş bir muhalefet ile gelmeyi planladıklarını söyleyen Karacsony kararını Facebook üzerinden paylaştığı bir videoda duyurdu.

45 yaşındaki siyasetçi, “Partilerin beni desteklemesini bütün inancımla ve umudumla kabul ediyorum… Genel seçimlerde başbakan adayı olarak yarışacağımı açıklayabilirim. Bu kararı ülkemizin büyük bir tehlikede olduğunu hissettiğim için alıyorum. Macaristan’ın bölündüğünü hissediyoruz ve amacımız ülkeyi birleştirmek” dedi.

Karacsony, 2019 yılında ufak yeşil liberal partiden aday gösterilmiş ve bütün muhalif partilerinin desteğini alarak Fidesz Partisi’nin adayını geride bırakmayı başarmıştı.

İMAMOĞLU’NDAN “ÇOK ÖNEMLİ TAVSİYELER” ALDIM

Karacsony, seçim zaferinden sonra yaptığı açıklamada, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan “çok önemli tavsiyeler” aldığını söylemişti. Budapeşte belediye başkanı, İmamoğlu’nun kendisine halkı merkeze alan bir politika benimsemesini önerdiğini belirtmişti.

O dönemde Karacsony, “Onun en temel mesajı politikamın partiler etrafında ya da iktidar rekabeti için değil ama halk üzerine inşaa edilmesi gerektiği idi. O kampanyası boyunca ve belediye başkanı seçildikten sonra da çok güçlü bir iktidar karşısında temsil ettiği gücün yenilmez olduğunu vurguladı çünkü bu onun gücü değil ama şehrin gücüydü. Ben de bu politikaları kampanyam boyunca temsil etmek istedim ve bence başardım. Herkesi şaşırtan bu iyi sonuç benim seçim kampanyamın harika olmasına ya da muhalefet partilerine bağlı değil. Bu zafer halkın karar alma süreçlerine daha çok katkıda bulunmasını deneyen politikaların zaferi. Ben bu günlerde temsili demokrasinin tüm dünyada çok ciddi sorunlarla karşı karşı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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