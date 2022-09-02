İmamoğlu’na dert yandı: Burslarda bile referans istiyorlar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yardım isteyen üniversite öğrencileri hayat pahalılığından ve burs dağıtımındaki adaletsizlikten şikayet etti.

Özlem GÜVEMLİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fatih’te Haydarhane Camii’nin açılışında bir grup üniversite öğrencisi ile karşılaştı.

İmamoğlu ile dertleşmek istediğini söyleyen öğrenciler, burslardan ve hayat pahalılığından şikayet etti.

Üniversite öğrencisi genç, İmamoğlu’na “İstanbul Üniversitesi tasarım öğrencileriyiz. Sizinle konuşmak dertleşmek istedik. Bizi anlayacağınızı düşünüyoruz. Biliyorsunuz biz çok zor bir döneme denk geldik öğrenciler olarak. Her birimiz hem üniversite harçlıklarımızı çıkarabilmek adına kitap masraflarımızı ödeyebilmek adına burslara başvuruyoruz. Fakat burs başvurularının adaletli şekilde dağıtıldığı kanaatinde değiliz. Herhangi bir bursa başvurduğumuzda bizden referans istiyorlar. Bizim herhangi bir referansımız da yok. Bursa ihtiyacımız var fakat hiçbir şekilde burs bulamıyoruz” dediler.

“200 LİRA İLE NE ALABİLİRİM?”

Gençlere İBB’nin burslarına başvurmalarını söyleyen İmamoğlu “Biz İBB olarak olarak ne referans istiyoruz ne başka bir şey istiyoruz. Sadece 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz” karşılığını verdi. Üniversite öğrencisi genç “Mesela dün ben kitap almaya gittim. Kartımda 200 lira vardı. Bu parayla ne alabilirim, ailem bana nasıl yardımcı olabilir?” sözleri ile sıkıntılarını anlatmaya devam etti.

İmamoğlu da gençlere yardımcı olmak için haftaya görüşmek üzere randevu verdi.

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