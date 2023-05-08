İmamoğlu’na Erzurum’daki saldırıda gözaltına alınanlar serbest

Erzurum’da Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mitingine düzenlenen taşlı saldırıda yeni bir gelişme yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte dün yaşanan gerginlikle ilgili kamera kayıtlarını inceleyip, olayla ilgili 19 kişiyi tespit etti.

İlk etapta 13 zanlıyı gözaltına alan polis ekipleri, 2 şüpheliyi daha yakaladı, 4 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SERBETS KALDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 14 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, olaya karışanların tespitinin devam ettiği bildirildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili 13 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Öte yandan, olayda yaralanan 17 kişi, kentte tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi.