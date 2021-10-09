İmamoğlu’na iktidarın kalesinde sevgi seli.. Yürümekte zorlandı! ‘Halkın umudu İmamoğlu!’





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gümüşhane'nin Torul ilçesine ziyarette bulundu. Torul'da coşkuyla karşılanan İmamoğlu yurttaşlarla sohbet ederken açıklamalarda da bulundu. İmamoğlu şöyle konuştu; Rahmetli yol arkadaşımız Mustafa Canlı için güzel bir eğitim kurumu yapacağız. Allah tamamına erdirsin. Sizlerle bir arada olmanın keyfini yaşadım. Umarım çok daha güzel günlerde, aydınlık günlerde, eşitliğin, huzurun, ekmeğin bol olduğu, kazancın bol olduğu, eğitimin kuvvetli ve kaliteli olduğu, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği konusunda hiç bir anne babanın tereddütü olmadığı günlere az kalmıştır. Hep beraber o günlere doğru yürüyoruz. İnşallah o günlerde de Torul'da buluşuruz. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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