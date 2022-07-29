İmamoğlu’na protesto gerginliği: 3 gözaltı

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Alaturka Online
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İBB Başkanı İmamoğlu’na, cuma namazı için geldiği Güngören’de bir kişi tepki gösterdi. Tepki gösteren kişi ile korumalar arasında gerginlik çıktı. Polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

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İmamoğlu cuma namazı için Güngören’de bulunan Hüseyin Emek Camii’ne geldi. İddiaya göre bir kişi, cami içinde İmamoğlu’na tepki gösterdi.

Cami çıkışı tepkilerini sürdüren kişiye 2 kişi daha destek verdi. İmamoğlu’nun korumaları ile bu kişiler arasında gerginlik çıktı.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olaylara karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. DHA

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