İmamoğlu’na randevu vermeyen vali, AKP’lilerle oda ziyareti yaptı

Geçen sene okul yapım projesi amacıyla Elazığ’a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun randevu talebine yanıt vermeyen Elazığ Valisi Ömer Toraman, AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’yla birlikte Elazığ Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğini ziyaret etti.

Evren DEMİRDAŞ

Daha önce AKP’li vekillerle kurum ziyaretleri yapan ve tepkiler alan Elazığ Valisi Ömer Toraman, tepkilerle rağmen AKP’li siyasilerle kurum ziyaretleri yapmaya devam ediyor. Vali Toraman, AKP MKYK üyesi Metin Bulut ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’yla birlikte Elazığ Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği başkanlığına seçilen Turan Kurnaz’a hayırlı olsun ziyareti yaptı.

AKP VE MHP’LİLERİ MAKAMINDA AĞIRLAMIŞTI

Elazığ Valisi Ömer Toraman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım başkanlığında gelen MHP heyetini makamında ağırlamıştı. Toraman, yine geçtiğimiz günlerde AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Böke’yi makamında kabul edip hediyeleşmişti.

AKP’Lİ VEKİLLERLE BAKANI ZİYARET ETMİŞTİ

Vali Toroman daha öncede AKP Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Tolga Ağar ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kentteki yatırım ve çalışmaları değerlendirmek amacıyla Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’a yapmış oldukları ziyarette Elazığ Valisi Ömer Toraman da katıldı.

VALİ, BU SEFERDE AKP’LİLERLE ODA ZİYARETİ YAPTI

Vali Toraman bugün ise AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut ve Elazığ Belediye Başkanı AKP’li Şahin Şerifoğulları’yla birlikte Elazığ Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği başkanlığına seçilen Turan Kurnaz’a hayırlı olsun ziyareti yaptı. Yapılan ziyaret Elazığ Valiliği sosyal medya hesabından paylaşılarak, “Valimiz Sayın Dr. Ömer TORAMAN, Milletvekilimiz Sayın Metin BULUT ve Belediye Başkanımız Sayın Şahin ŞERİFOĞULLARI, Elazığ Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği başkanlığına seçilen Turan KURNAZ’ı ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu” ifadeleri kullanıldı.

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