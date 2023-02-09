İmamoğlu’na saldıran AKP’li eski vekilin yeni görüntüleri ortaya çıktı





Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları dün deprem bölgesinde hareket edip incelemelerde bulunmuştu. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede inceleme yapan Ekrem İmamoğlu, eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu’nun sözlü saldırısına uğradı.

İmamoğlu’nun üzerine yürüyen AKP’li Reyhanlıoğlu, İmamoğlu’na bağırarak “Ne geziyorsun Türkiye’yi, sen İstanbul’una bak. Defolun gidin buradan. Şov yapma burada. Şov yapıyor. İngiliz uşağı defol.” diyerek çıkıştı.

Reyhanlıoğlu’na “Sen normal değilsin” diyen İmamoğlu bölgeden uzaklaştı.

AKP’Lİ VEKİLDEN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AKP’li Reyhanlıoğlu, “İmamoğlu bir grup insanla enkaz bölgesine geldi. Ben yakınlarımın enkazdan çıkarılmasını bekliyordum. O bölgeden olmayan yanlarında getirdikleri kişiye hemen mikrofon uzattılar, o şahıs burada devlet yok çalışma yok diye her zaman yaptıkları gibi yalan söylemeye başladı. Şahısa burada yaşıyorsanız bana adresini söyleyin dediğimde adres veremedi. Türkiye’nin her yerinden gelen iş makinaları AFAD ekipleriyle harıl harıl çalışma yapılırken onların provakasyon yapmalarına tepki gösterdim. Acıların yaşandığı alan şov meydanı değil. Kimse depremzedeler üzerinden siyaset yapmasın…” ifadelerini kullandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan AKP’li eski vekilin “İmamoğlu’na sözlü saldırının öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yakınları enkaz altında bulunan 2 depremzedenin İmamoğlu’na dert yandığı sırada AKP’li Reyhanlıoğlu’nun araya girerek, “Şov yapmayın, İstanbul’a gidin” diyerek çıkıştığı görülüyor.