55.1 F
Los Angeles
11 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemİmamoğlu’na taşlı saldırıda gözaltına alınan 4 şüpheli daha serbest

İmamoğlu’na taşlı saldırıda gözaltına alınan 4 şüpheli daha serbest

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

İBB Başkanı İmamoğlu’nun 7 Mayıs’ta Erzurum Kent Meydanı’nda yaptığı konuşma sırasında taşlı saldırıya uğramasına ilişkin soruşturmada, kamera kayıtları incelendi. İlk olarak 16 şüpheli tespit edildi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden biri savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Diğerleri ise hakimlikçe adli kontrol şartı ile salıverildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca süren soruşturmanın ikinci ayağında ise 9 şüpheli belirlenip, yakalandı. Şüphelilerden biri savcılık ifadesi sonrası, diğerleri de hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Son olarak dün de polis ekiplerince yakalanan 4 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla, 2’si de savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Öte yandan olaylara karıştığı tespit edilen bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,504BeğenenlerBeğen
16,177TakipçilerTakip Et
3,521TakipçilerTakip Et
7,692TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States