İmamoğlu’ndan 1 Haziran duruşması açıklaması: Bu memleketin yargıçlarına, savcılarına güvenmek istiyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van’da hakkında açılan davanın 1 Haziran’da duruşması olacağının hatırlatılması üzerine açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, bugüne kadar verilen tüm hukuksuz kararları kınadığını belirterek, “Ben hâlâ bu memleketin bu güzel yurdumuzun yargıçlarına, savcılarına güvenmek istiyorum. Umut ederim doğru karar verirler” dedi.

Orhan BOZKURT

CHP’li Belediye Başkanları Çalıştayı’na katılmak üzere Van’a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan davayla ilgili konuştu. Davanın duruşmasının 1 Haziran’da yapılacağının hatırlatılması üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:

“DOĞRU KARAR VERMELERİNİ UMUYORUM”

* “Memleketin her insanı mahkemelerden, yargıçlardan hukuk bekler. Ben de son anına kadar hukuk bekleyeceğim. Bugüne kadar verilen hukuksuz tüm kararları kınıyorum.

* Ama yanı sıra ben hâlâ bu memleketin, bu güzel yurdumuzun yargıçlarına, savcılarına güvenmek istiyorum. Umut ederim doğru karar verirler.

* Çünkü hukuk herkese lazım olacak. Herkese lazım. O karar vericilere bile lazım olacak. Onun için doğru karar vermelerini umuyorum.”

“HUKUKSUZ OLARAK İÇERİDE HAPİS YATANLAR VAR”

İBB Başkanı İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay tarafından verilen karala ilgili olarak ise şöyle konuştu:

* “Evet çok acı. İşte bu hukuksuz kararlar veriliyor. Hukuksuz yere içeride hapis yatanlar var. Sayın Kaftancıoğlu bunlardan birisi.

* Ama dediğim gibi biz son anına kadar yine de hukuka uygun, adil bir karar bekliyoruz. İnşallah.”