İmamoğlu’ndan 15 Temmuz uyarısı: Halen tehlike var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle İstanbul’da gerçekleştirilen anma törenlerine katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki başkanlık binasında o gün şehit olanların anısına oluşturulan “Şehitler Panosu” önünde gerçekleştirilen anma törenine, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclis AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Meclis CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, İBB Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, İBB üst yönetimi ve kurum çalışanları katılım gösterdi.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptı.

“BAŞIMIZI ÖNÜMÜZE EĞİP, DÜŞÜNMELİYİZ”

İmamoğlu, “Sadece burada değil, ülkemizin dört bir yanında bu hain saldırıya karşı sahaya inen vatandaşlarımız, buna tepki göstermiş, tepki gösterirken mücadele ve müdahale etmiş, ama ne yazık ki o hain talimatı alanlar, vatandaşlarımıza kurşun sıkmaktan çekinmemiş ve vatandaşlarımızı şehit etmişlerdir. Bu Türkiye tarihinde hepimizin başını öne eğip, derin derin düşünmesi çok üzülmesi ve bu anlamda en üst seviyede ders çıkartması gereken bir tarihi gündür” dedi.

“NASIL GÖRMEZDEN GELİNDİ?”

İmamoğlu, “Bir terör örgütünün oluşma yolculuğu, o gün yaşadığımız o vahşi durumdan, saldırıdan, hain girişimden belki daha da önemli bir yere oturmaktadır” diyen İmamoğlu, “Bu yolculuk nasıl gelişmiştir? Bu saha onlara nasıl verilmiştir? Onlarca yıl devletin içerisinde konumlanırken veya gelişirken, bu nasıl görmezden gelinmiştir? Devletten daha güçlü bir yapı, devletten daha etkin bir yapı olması mümkün müdür” sorularını yöneltti.

Esas olanın devlet ve millet olduğunu vurgulayan İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözlerinin önemine vurgu yaptı. “15 Temmuz’un bize yaşattığı en kıymetli duygunun, işte o ‘egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir’ duygusunun en derinden hissedilmesidir” diyen İmamoğlu, şu uyarılarda bulundu:

“HALEN TEHDİT VE TEHKİLE VAR”

“Bu kapsamda; demokrasi, milli birlik, beraberlik gibi kavramlarla bugün yaptığımız bu anmada, yine o şiarın bizim vazgeçilmez ışığımız olması gerektiğini düşünüyorum. Zira bu tehdit ve bu tehlikenin, sadece bir terör örgüt üzerinden konuşulması da yanlıştır. Halen bu tehdit ve tehlike vardır; yarınlarda var olacaktır. Buna karşın durduğumuz yer, aldığımız tavır, birlikte ortaya koyduğumuz tepki hangi şiddettedir, hangi aşamadadır buna bakmak lazım. Onun için kişiler, partiler ya da bir kısım isimlerle, insanlarımızın, milletimizin manevi değerleri üzerinden, açıkçası insanlarımızı kullanarak hem de çocuk yaşta alıp farklı niyetlerle, farklı zihniyetlerle içlerini doldurarak devletine ve milletine karşı ayrımcı bir biçimde davranmasını sağlayan bütün kanalların ortadan kaldırılması için, nasıl bir mücadele ortaya koyduğumuz bugün en değerli konulardan biri haline gelmiştir.”

“DEMOKRASİ VE KANALLARI GÜÇLENDİRİLMELİ”

Demokrasinin ve demokrasi kanallarının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, “Hak, hukuk, adalet kimliğinin her kuruma, özellikle hukuk sistemine mutlaka yerleştirilmeli. Özellikle hukuk sistemine kişilerin, partilerin ya da bu tarz oluşacak muhtemel bir kısım oluşumların ya da cemaat vesaire gibi tanımlamaların asla ve asla müdahale edemeyecekleri bir sürecin, bir sistemin bu millete, bu memlekete armağan edilmesi her kişinin, her kurumun sorumluluğu altındadır” diye konuştu. Milletin kendi içinde bir düşmanlaştırma sistemi oluşturulmasının can yakıcı bir durum olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Bu bakımdan, milletimizin ve kurumlarımızın büyük bir ders çıkarttığını düşünüyor ve umut ediyorum. 15 Temmuz hain darbe girişimini sağlayan bütün unsurları, kişileri, kurumları kınıyorum, lanetliyorum” dedi. Konuşmaların ardından Kur’an okundu ve tüm şehitlerin ruhları için dualar edildi. Anma, İmamoğlu ve beraberindeki heyetin, “Şehitler Panosu”na karanfil bırakmasıyla sona erdi.

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ’NDEKİ ANMAYA KATILDI

İmamoğlu, İBB önündeki anmanın ardından Edirnekapı’daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’ni ziyaret etti. İstanbul Valiliği tarafından organize edilen anma töreninde Vali Ali Yerlikaya, 1’nci Ordu Komutanı Musa Avsever, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile birlikte çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Dualarla başlayan Edirnekapı’daki anma, şehit kabirlerinin dolaşılması ve mezarlara karanfil bırakılmasıyla son buldu.

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