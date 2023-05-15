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15 Mayıs 2023
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İmamoğlu’ndan 28 Mayıs mesajı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun düzenlenmesine karar verdi.

“İLK TOPLANTIMIZI İSTANBUL’DA YAPTIK”

Kararın ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için ilk toplantımızı İstanbul’da yaptık. Süreçte emeği geçen ve yine geçecek olan tüm yol arkadaşlarıma ve kamu personellerine teşekkür ederim” dedi.

“ÖNÜMÜZDE 28 MAYIS VAR”

İmamoğlu, paylaştığı videoda ise şunları söyledi:

* “Bu akşam 28 Mayıs için ilk toplantımızı yaptık. Burada olan bir kısım yönetici arkadaşlarımla değerlendirmeyi gerçekleştirdik. Burası, Cumhurbaşkanı adayımız adına İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezimiz.

* Öncelikle şunu söyleyeyim: Yaşadığımız seçimde görev alan, kampanyamızda görev alan herkese, parti görevlilerine, ittifakın bütün görevlilerine, tabi ki Türkiye Gönüllüleri’ne, siyasi arkadaşlarımıza, milletvekili adaylarımıza, herkese yürekten teşekkür ediyorum.

* Aynı zamanda sandık sürecinde görev alan bütün siyasi partilerin orada görevini layıkıyla yapan vatandaşlarımıza ve o günün sorunsuz geçmesine katkı sunan başta güvenlik güçlerimize, sandık memurlarımıza, herkese teşekkür ediyoruz.

* Demokrasi günüydü. O günü geride bıraktık. Şimdi önümüzde 28 Mayıs var. Detayları konuşuyoruz. Yarın Ankara’da konuşmaya devam edeceğiz.”

Alaturka Online
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