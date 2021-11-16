İmamoğlu’ndan Bakan’a Kanal İstanbul yanıtı! “AHKAM KESİYOR!”





İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) köklü kurumu İSKİ, Ömerli Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni hizmete açtı. Açılış için Emirli İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen “İklim Zirvesi”nde yaptığı konuşma ve görüşmelere değindi. İmamoğlu, dünya ülkelerinin en önemli gündem maddesinin, küresel ısınmadan kaynaklı sorunlara karşı alınacak ortak tedbirler olduğunun altını çizdi. İBB’nin kadim kurumu İSKİ’nin bu kapsamda yaptığı çalışmalardan örnekler sunan İmamoğlu, “İklim değişikliği sebebiyle, ani yağışların sele sebep olduğu dünyamızda, su baskınları, seller İstanbul'un en kritik sorunlarından birisiydi. Net ifade edelim ki; İSKİ'nin bu dönemki yönetimi, ciddi bir süreci işletmiş, neredeyse İstanbul'u bu tür sel baskınlarında sıfır riske doğru taşımakta ciddi yatırımlar yapmıştır” dedi. İmamoğlu’nun son uyarısı konusu ise, “Beton Kanal” oldu. “Pişirip pişirip önümüze koydukları, önündeki metni okuma konusundaki kararlılığın dışında hiçbir kararlılığı olmayan bazı mevki sahibi arkadaşların, bunun adı ne olursa olsun, çıkıp Kanal İstanbul'la ilgili ahkam kesip, Kanal İstanbul'la ilgili yapılmaması hususunda ortaya çıkan bilimsel veriler üzerinden, -bu bazen benim tarafımdan, bazen siyasi partilerin değerli yöneticileri ve hatta genel başkanları tarafından ortaya konulan kararlılığı, seviyesiz ve fütursuzca eleştirdiklerini görüyorum” diyen İmamoğlu, uyarılarını, “Hiçbir bilimsel, hiçbir teknik kabiliyet ve kapasitesiyle bunu yaptığını düşünmüyorum. Siyasi iradenin talimatıyla yaptığını düşünüyorum. Diğer kapasitelerine dair şahitliğim vardır. O bakımdan, Genel Başkanımızla veya diğer siyasi temsilcilerinin söyledikleriyle ilgili yorum yaparken dikkatli kelimeler ve cümleler seçmesi gerektiğini de buradan belirtmek istiyorum” sözleriyle sürdürdü. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #kanalistanbul #haber #akp #chp #akparti #cumhuriyethalkpartisi #haberler #anahaber #sondakika