İmamoğlu’ndan bir zam açıklaması daha

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde İETT tarafından düzenlenen “Performans Gelişim Sistemi Ödül Töreni”ne katıldı.

İmamoğlu törende yaptığı konuşmada son günlerin en çok tepki çeken konusu olan “ulaşım zammı” hakkında açıklamalarda bulundu.

“ZAM YAPMASAYDIK…”

İmamoğlu, “Doğru; biz, zam yapmak zorunda kaldık. Bundan, asla ve asla mutlu değiliz. Huzurlu da değiliz. Keşke, zam yapmadan bu şehirdeki insanlara hizmet etmeye devam etsek. Ama ne yazık ki, bu sene zam yapmasaydık, bütçeden sübvansiyon rakamlarımız neredeyse 3 milyar 600 milyon liranın üzerine çıkıyordu. Bu rakamlar, büyük rakamlar. Ama bütçeyi döndürebileceğimiz rakamlar değil” dedi.

“BU ZAMMI YAPMAK ZORUNDA KALDIK”

Konuşmasında Türkiye’deki ekonomik duruma dikkat çeken İmamoğlu, “Özellikle akaryakıta, bakım unsurlarına gelen, neredeyse 1 yıldaki zam oranı yüzde 40’ı 45’i aşmış, yüzde 50’lileri bulmuş olmasından dolayı, bu zammı yapmak zorunda kaldık. O bakımdan, halkımıza bu anlamda, elbette üzgün olduğumuzu belirtiyoruz. Ama bundan sonra, hem daha iyi ve eksiksiz hizmet etmek hem filosunu yenilemek, bu eksikliği de yatırım yaparak gidermek zorunda olduğumuzu ve bunu yapacağımızı halkımıza duyurmak isterim” diye konuştu.

İmamoğlu, konuşmasının ardından ödüle değer görülen İETT çalışanlarına plaketlerini verdi.

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