İmamoğlu’ndan Bozdağ’a tepki: Seçim kazanabileceğini zannediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, vatandaşlarla Antalya Alanya’da buluştu. İmamoğlu’na Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek eşlik etti.

“TÜRKİYE, MİLLETİN BAĞRINDAKİ KARDEŞLİK HİSSİNİ ANLAMAYAN SİYASETÇİLERDEN ÇEKİYOR”

Depremlerde ve doğal afetlerde, insanların yardımına koşarken kimsenin farklılığına bakmadıklarını vurgulayan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* “Hiçbirimiz bakmayız, biliyorum. Bu milletin içinde öyle güçlü bir kardeşlik hissi var ki, kimse o duyguyu söküp atamaz. Sarıkamış’ta, Çanakkale’de, Dumlupınar’da kucak kucağa yatanları kim ayırabilir? Onların torunlarını hiç kimse ayıramaz. Türkiye, ne çekiyorsa milletin bağrındaki kardeşlik hissini anlamayan siyasetçilerden çekiyor. ‘Ondan, bundan’ diyen kişilerden çekiyor.

* Yakın zamanda, onlardan birisi, ne yazık ki Adalet Bakanı, bu milleti ayrıştırarak seçim kazanabileceğini zannediyor. İleri-geri konuşuyor. Yüce dinimizi, yüce inancımızı kendi siyasi çıkarlarının bir aracı yapmaktan ar etmiyor. Bakan var, bakan var. Bu neye bakıyor, bilmiyorum: Adalet Bakanı. Şaşıyorum izlerken, şaşıyorum” ifadelerini kullandı.

“HANİ BİRİ VAR YA, ‘HER HAVALİMANINI BEN YAPTIM’ DİYOR”

Antalyalı eski Ulaştırma Bakanı merhum Ahmet Denizolgun’u konuşmasında örnek olarak veren İmamoğlu, şunları söyledi:

* “Allah rahmet eylesin. Bu topraklardan çıktı. Buraya yurtlarıyla, yatırımlarıyla, camileriyle, hem maddi hem manevi katkılarda bulundu. Buraya gelmek için indiğimiz Gazipaşa Havalimanı’nı da o yaptı. Niye söylüyorum biliyor musunuz? Hani biri var ya, ‘Her havalimanını ben yaptım’ diyor. Hani şaşırır, burayı da der, ben şimdiden uyarayım. Onu rahmetli Denizolgun yaptı. Ona kalsa, Türkiye’deki her şeyi o yaptı.

* Sanki ondan önce bu memlekette hiçbir şey yoktu. Allah aşkına, bu memleket, belki yüzyıllardır, neredeyse 1000 yıldır taş üstüne taş koyulan bir memleket. ‘Her şeyi ben yaptım’ diyen akıl, tarihini reddeden akıldır. Bana sakın tarihten bahsetmesin o kişi. Onun için biz vefalıyız, biz geçmişe bakarız. İyi yapanın ismini anarız. Kötü yapanın ismini de millete havale ederiz.”

“ÇATIR ÇATIR HESAP SORACAĞIZ”

“Milletin parasını cebine akıtan ya da birilerine akıtan herkesten çatır çatır hesap soracağız” diyen İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* “Onun için bu düzene son vereceğiz. ‘Bu düzen devam etmesin’ diyorsanız, oyunuzu Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceksiniz. Devran değişecek. Din istismarında yapmadıklarını bırakmadılar. Ama milletin tahammülü kalmadı. Milletin temiz gönüllerini, siyasi hesaplarınızla artık kirletemezsiniz. Millet İttifakı, sizin ayrıştırma siyasetinize milletin vereceği cevap olacak. Bu iktidarın ayrıştırma siyasetine, Millet İttifakı cevap verecek.

* Millet İttifakı, birliğin gücüdür. Ayrışmak yok sevgili gençler. Sakın ayrışmayın. Birisi doğru yolda giderken yolunu sağa çevirmiş olabilir. İleride belki buluşuruz; bilmem. Yolunu sola çevirmiş olabilir. Onunla da buluşabiliriz; bilemem. Ama siz, sakın yolunuzu doğru yoldan ayırmayın. Bu seçim parti seçimi değil. Bu seçim, bir rejimden kurtulma seçimi. Sevgili gençler, birleşe birleşe kazanacağız değil mi? 14 Mayıs’ta, milleti ayrıştırmaya kalkan bir avuç insan kaybedecek, milletin vicdanı galip gelecek. Tertemiz ahlakıyla, merhametiyle, vicdanı ile tevazuyla gönüllere girmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak, Kemal Kılıçdaroğlu.”

“15 MAYIS’TAN SONRA BU İŞİN KRALINI YAPACAĞIZ”

“Sizler iyi biliyorsunuz; bu ülkede bazen kazanmak için her şeyi yapabilenler var” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

* “Seçim zamanı gelip, kaybedeceklerini görünce, her yola başvuranlar var. Vaatleri bile seçime endeksli. Bugün İstanbul’da anlattım. Ülkeyi yönetenler, 21 sonra bir sabah uyanıp, ‘Yarısı sizden yarısı bizden’ diyerek, kentsel dönüşüm kampanyası başlatıyor. Allah aşkına, 21 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Seçime bir ay kala, ‘Yarısı sizden, yarısı bizden’ diyerek milleti kandırıyorsunuz. Bu millet yer mi? Yemez. Bir de tamamen bizden kopyalamışlar, İstanbul Yenileniyor kampanyasında. Doğru kopyalasalar başımın üstünde yeri var. Onu da yapamıyorlar. Yeter ki vatandaşın lehine olsun.

* ‘Yüzyılın dönüşümüne başladık’ diyenlerin nasıl büyük bir ikiyüzlülük olduğunu size anlatacağım. Bu proje, insanların evleri yıkılmasın, sağlam konutlara geçsin diye yapılıyorsa; vatandaşa ‘Şu süreye kadar başvur da yoksa hakkını kaybedersin’ denir mi? Vatandaşın evi sakatsa, onun zamanı mı olur? Dersin ki, ‘Yarısını ben veriyorum, yarısını da sen öde, yapayım’ dersin. Bunu bile, seçim malzemesi yaptılar. Bu neye benziyor biliyor musunuz sevgili hemşehrilerim?

* Mesela devlet bir hastane açıyor, diyor ki hastaya, ‘Şu süreye kadar gelirsen seni tedavi edeceğim, yoksa tedavi etmem.’ Aynı anlama geliyor. Hem de bunu kuraya tabi tutuyor, Allah bilir o kura nasıl çekilecek? Onun için ne bu başvuruya fırsat vereceğiz ne o yalan kuraya. İki yüzlülüklerine de fırsat vermeyeceğiz. 15 Mayıs’tan sonra bu işin kralını biz yapacağız, biz.”

“ANTALYA-ALANYA ARASI HIZLI TREN VE OTOYOL PROJELERİNİ YAPACAĞIZ”

“Çok işimiz var” diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* “Devleti toparlayacağız. Cumhuriyeti demokrasiyle, devletimizi adaletimizle taçlandıracağız. Mutfaktaki yangını biz söndüreceğiz. Paramız pul olmaktan kurtaracağız. Eğitimde ve sağlıkta büyük atılımlar yapacağız. Bu milletin evlatlarına iş bulacağız. Hiçbir gencimizin umudunu yaban ellere yollamayacağız. Burada bulacaklar umutlarını. Esnafın, çiftçinin, işçinin ve memurun emeklerinin karşılığını aldığı, adaletli bir düzen kuracağız. Emeklinin maaşıyla rahatça geçinmesini sağlayacağız. Cumhurbaşkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız ne dedi? ‘15 bin lirayı ikinci bayramda emeklilere vereceğiz’ dedi. Vereceğiz. Alanya için de çok şey yapacağız. Alanya’nın imal edilmiş bütün ulaşım projelerini hızlandıracağız.

* Antalya-Alanya arası hızlı tren ve otoyol projelerini bilimin ışığında, uzmanların fikirleriyle, ama özellikle de Muhittin Böcek dostumla ve sizin kararlarınızla yapacağız. Sizlerle yapacağız. Ortak akılla en doğru kararlarla hızla harekete geçeceğiz. Alanya’nın kentsel dönüşümünü, vatandaş için en kolay, en hızlı, en maliyetsiz yöntemle biz yapacağız. Biz işimizi biliyoruz. Ormanlarımızı ve yüreklerimizi yakan yangınlara karşı Alanya’yı güçlendireceğiz. Alanyalı çocukların, gençlerin, kadınların, emeklilerin yanında olacağız.”