İmamoğlu’ndan büyük alkış alan konuşma! “İstanbul’daki güzel yönetim Türkiye’de de iktidar olacak!”

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Hatay buluşması için Hatay'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Samandağ ilçesine giderek Hz. Hızır türbesini ziyaret etti. Samandağ halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu önce türbede dua etti. Türbe ziyaretinin ardından Samandağ kitap fuarının önüne kurulan platformun üzerine çıkarak Samandağ halkına hitap eden Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da herkese eşit davranan adaletli bir yönetim sistemini var edeceğiz" dedi. Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi: "Sizlerle bir arada olmaktan, o güzel kalbinizle yüreğinizle, gözlerinizle, dualarınızla buluşmaktan büyük onur duyduk. İstanbul'da herkese eşit davranan adaletli olan bir yönetimi var edeceğiz. İstanbul'daki bu güzel yönetim, diğer belediyelerimizdeki bu güzel yönetimler, halkın hep birlikte gücü ile beraber göreceksiniz önümüzdeki süreçte Türkiye'de de iktidar olacak. Gençlerimizin enerjisi, kadınların vicdanı, bütün milletimizin bir arada, mutlu yaşamın için ortaya koyduğu inancı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Sevgili eşimle beraber bu sürecin içerisinde ülkemizin her yerinden güzel duygular ve güzel dualar bizimleydi, biliyorum. Ve Samandağı'n bu kutsal merkezinden bizimle dualarınızın var olduğunu da biliyorum ve ışığımız her zaman hukuk oldu, adalet oldu, insanlık oldu, eşitlik oldu, birbirimizi sevmek oldu, hoşgörü oldu ve her zaman Hızır yoldaşımız oldu. Göreceksiniz ülkemizin her köşesinde her noktasında her insanımızın mutlu yaşamı için her şey çok güzel olacak."