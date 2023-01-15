İmamoğlu’ndan çarpıcı argüman: Hakime ‘ceza ver, terfi et’ denildi mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11 Kasım’da görülecek siyasi yasak davası öncesinde, “Üst yargı yetkilisi kişiler tarafından ‘Gel sen İmamoğlu’na ceza ver. Bu cezayı verirsen, seni ağır ceza reisi yapalım’ teklifi yapılmış mıdır? Ben bunları duyuyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV canlı yayınında gazeteciler İsmail Saymaz, İpek Özbey ve Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, 11 Kasım’da görülecek hakkındaki siyasi yasak davasına ilişkin konuştu.

MAHKEME BAŞKANI HAKKINDAKİ İDDİALARI YANITLADI

İmamoğlu’na, görevinden alınan mahkeme başkanının yakına çevresine “Siyasi yasak vermem telkin edildi” dediği iddiası soruldu. İmamoğlu, “Bu mesele bir yargı meselesi değil” dedi ve şöyle ekledi:

* “Üst yargı yetkilisi kişiler tarafından ‘Gel sen İmamoğlu’na ceza ver. Bu cezayı verirsen, seni ağır ceza reisi yapalım’ teklifi yapılmış mıdır? Ben bunları duyuyorum. Eğer bir başka mahkeme başkanının sürgününü örnek göstererek tehdit edilmiş midir? ‘Denileni yaparsan da ödüllendirileceksin’ denmiş midir?

“YARGIYA GÜVENMEK İSTİYORUM”

* Yargıyı namuslu bir şekilde yönetmek isteyenleri tehdit etme duyumları, söylemleri var. Ateş olmadan yerden duman çıkmaz. Bunu hesabını ve cevabını vermek zorundadırlar. HSK’ya başvurular var. HSK ile ilgili girişimler var. Bunu HSK umarım en hızlı şekilde yargılar, sorgular.

* Ben, yargılanmayı bile zul görüyorum. Bunu yargılayan hakim ‘Ne yargılaması, böyle yargılama mı olur’ diye düşünmeli. Umarım yargı adalet dağıtır. Ben yargıya güvenmek istiyorum. Burada 16 milyon yargılanıyor, Ekrem İmamoğlu değil.”

Hakkında siyasi yasak karar verileceği yönündeki iddialar üzerine 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesiyle yaşananları hatırlatan İmamoğlu, “Ekrem İmamoğlu’nu siyaseten cezalandıramazlar. ‘Seçim iptal edilebilir mi’ diye sordular. Dedim ki ‘İnşallah etmezler, edilirse fark atarız’ dedim. Allah şahittir, ‘İstemiyorum, bunun utancını taşıyamayız’ dedim. 13 bin oyla kazanmayı, 806 bin oyla kazanmaya hala tercih ederim” ifadelerini kullandı.