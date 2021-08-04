İmamoğlu’ndan CHP’li belediyeleri hedef alan Pakdemirli’ye yanıt! Çarpıcı ‘THK uçakları’ açıklaması!





Gazetecilerin orman yangınları ile ilgili sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak THK uçaklarına talip olmaları konusunda, “Dün aldığımız karar gereği, mevcut uçaklarımızın tadilatı, tamiratı, bakımı, onarımı, hatta filonun genişletilmesi ve bu filodan hizmet alma noktasında belediyelerimizin talebi olduğunu dile getirdik. Resmi başvurumuzu da bugün hazırlayıp, sunuyoruz. 11 Büyükşehir Belediyesi’nin imzasıyla, görüşmeleri başlatmak adına, bugün süreci başlatıyoruz” açıklamasını yaptı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #bekirpakdemirli #thkuçakları #uçak #ibb #yangın #imamoğlu #ormanyangınları #yangınsöndürmeuçağı #siyaset #chplibelediyeler #yurttaştv