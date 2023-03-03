İmamoğlu’ndan çok net ‘Altılı Masa mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu.

İstanbul’un depreme hazırlık çalışmalarını anlatan İmamoğlu, Küçükkaya’nın sorusu üzerine 2 Mart’ta gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanlığı adayının konuşulduğu 6’lı Masa toplantısı hakkında da konuştu.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

*Olan biteni aslında biraz basından biraz sosyal medyadan okuyabildim. Konuşulanları ya da basına düşenleri biliyorum.

*Kişisel olarak beni ilgilendiren bir hattıyla ilgili genel başkanımızdan bir telefon ya da bir bilgilendirme almadım.

*Ya da ‘şöyle bir durum var…’ yani beni ilgilendiren tarafı var ise diye düşümdüm ama… İsimlerin verildiği meselesi, hem sayın genel başkanımızın hem İYİ Parti Genel Başkanı sayın Akşener’in durumlarıyla ilgili birtakım süreçleri basından takip ettim. Bildiğimin özeti bu aslında.

REJİME KARŞI MÜCADELE ETTİĞİMİZİN FARKINDA OLMALIYIZ

Küçükkaya’nın “Sizin partinizin genel başkanınızın adaylığı dün itibariyle ortaya çıktı. Fakat Meral Akşener’in kulislere yansıyan bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun isminin dışında sizin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ismini de gündeme getirmiş. Fakat Kılıçdaroğlu ‘her iki belediye başkanımız da çok başarılı belediye çalışmalarını sürdürüyorlar, sürdürecekler’ demiş. Buna ilişkin bir duyumu aldınız mı?” sorusu yöneltildi.

İmamoğlu, şu yanıtı:

*Ben de televizyon ve gazetelerden internetten okudum. Az önce söylediğimiz bütün kritik vakaların (deprem hazırlıkları) değişmesi için, düzelmesi için tek rakip var; rejim ve rejimin savunucuları.

*Bizim bütün muhalefet olarak rejime karşı mücadele ettiğimizin farkında olmalıyız. Bu rejim binalarımızın sağlamlığını tehdit ediyor.

*Bu rejim şehirlerimizin geleceğini tehdit ediyor. Bu rejim çocuklarımızın geleceğini tehdit ediyor. Bu rejim yönetim anlayışımızı tehdit ediyor. Özgürlüğümüzü, hürriyetimizi…Mücadelemizin rejim olduğunu bir kere unutmayalım.

“BİZİ MALZEME ETMEYİN”

Bu konunun ilk defa konuşulmadığını hatırlatan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

*İmamoğlu mu?’ meselesini, bilinçli bilinçsiz iktidar sahasının tartışmasını çok anormal bulmuyorum.

*Çünkü bizi yıpratmaya çalışıyorlar ama dönem dönem bizim sahamızın insanları da ne yazık ki içinde siyasi arkadaşlarımızın da olduğu zeminlerde bu mesele, bu tartışmalar yapıldı, köpürtüldü.

*Şiddetle şunu söyledim her yerde: ‘Konumuz bu değil.’ Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. 25 yıllık bir sürecin değişmesini sağlamış bir ortamın temsilcisi. Buna liderlik yapan İstanbul’un belediye başkanı.

*Dolayısıyla bu mevzuya bizi malzeme etmeyin. Ben bu mevzuya şöyle bakarım dedim: ‘İstanbul’un belediye başkanı bu mevzulardan uzak duramaz. İlgilenir. Nasıl ilgilenir? İyi olması için ilgilenir.

*Doğru yürümesi için ilgilenir. Stratejik olarak doğru adımların atılması için ilgilenir. İyileştirilmesi için ilgilenir.

*Her konuda desteklemek için, buradaki ekibin Türkiye’ye dair proje hazırlanmasından tutun birçok hususuna kadar. Dolayısıyla ben bu misyona kendini adamış bir neferim’ dedim. Ben hala aynı yerdeyim.

“BENİM DE ADAYIM GENEL BAŞKANIMDIR”

“Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı diye bir mesele yok ki zaten” diyen İmamoğlu “Zaten ben her yerde söyledim. Her Cumhuriyet Halk Partili’nin adayı genel başkanıdır. Benim de adayım genel başkanımdır” ifadelerini kullandı.

“BU MASA AYRILIK MASASI DEĞİLDİR”

*Bu masanın kararı önemlidir. Bu masanın kararı alırken birbirini tatmin etmesi, kaygılarının giderilmesi önemlidir. Bu masa ayrılık masası değil. Bu masa parçalanma masası değil.

*Bu masada hepimiz ant içtik. Ben ne dedim? Ben 6’lı Masa’nın en çalışkan neferi olacağım. 6’lı Masa’dan bir eksilmemeli, iki eksilmemeli. Böyle bir şey yok. Biz daha çok insanı kucaklamalıyız. Ne demek eksilmek? Hepimiz eğri oturacağız, doğru konuşacağız.

*Burada birinin gönlü kırılıyorsa onu tamir edeceğiz. Biri kaygılanıyorsa o kaygıyı gidereceğiz. Kolay mı kazandık İstanbul seçimini?

*O zamanki ölçümleri siz benden daha iyi biliyorsunuz. İlk çıkışımızda İstanbul’da 14-15 puan gerideydik. Hangi şehirde bir iktidarın en tepesindeki insan gelip 30 tane miting yaptı. Ama biz kırılganlıkları gidermeye gayret ettik. Zorlukları gidermeye gayret ettik.

“İSTİFA EDENLERİ GERİ DÖNDÜRDÜK”

İmamoğlu şöyle devam etti:

*Siyaseten kim nereye gelecek, kim ne yapacakla zerre ilgilenmedik ama bir sorun varsa atlayıp gittim Ankara’ya. Oturdum masaya, bunu düzeltin, burada uzlaşın dedim. Her iki genel başkanla da. Yolda eften püften sebeple istifa edenleri tekrar görevine geri dönmesi için ‘ama ya fakata gerek yok kardeşim, olan oldu önümüze bakalım’ deyip geri döndürdük.

*Biz sürece ben ne olacağım diye bakmadık. Kaç kişi inanıyordu Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da seçimi kazanacağına? Herkes eğri otursun doğru konuşsun. Biz seçimi 31 Mart akşamı kazandık. 23 Haziran ödülü oldu.

“EKSİKLER, KAYGILAR GİDERİLECEK”

İmamoğlu meselenin adaylık ya da seçimi kazanmak olmadığını asıl meselenin sonrası olduğunu vurgulayarak “Sonrasına da hazır olma meselesi. Onun için de bir arada çalışmayı başarabilmekteyiz. ‘E yaptık ediyoruz’, eksikler vardır. ‘E hiçbir sorunumuz yok’, kaygılar vardır. Eksikler giderilecek, kaygılar giderilecek. Bir araya geleceksiniz. Bugün bile bir araya gelmenizde mani ne? Niçin bir araya gelmiyorsunuz? Kaygıları niçin gidermiyorsunuz? Eksikleri niçin gidermiyorsunuz? Gidereceksiniz” dedi.

2 LİDERE ÇAĞRI YAPTI

İmamoğlu açıklamasında CHP ve İYİ Parti genel başkanlarına sorunu çözmeleri için çağrıda bulunarak şunları söyledi:

(6’lı Masa’nın ortak mutabakat metnini göstererek) Ben bu sayfayı dün okudum. Ondan sonra da yattım. Uzlaşma var, imzalamışlar. Son kez bir araya gelip toplanacaklar.

*Peki konuşulanlarla örtüşüyor mu, örtüşmüyor? O zaman gidereceksiniz. Milletin güvenini emanet ettiği, bizim kurumsal bağımızla emanetlerimizi vekaletlerimizi verdiğimiz insanlar bir araya gelecek, bu sorunu çözecek.

*Burada sorumluluk kimde? Tabii ki sorumluluğun sırası benim genel başkanımla başlar, sayın Meral Akşener ile devam eder. Diğerleriyle beraber bu süreç toparlanır.

*Çünkü ana unsuru iki siyasi partidir. Bu iki siyasi partinin birlikte duruşu bize İstanbul kazandırmıştır.

*Başka siyasi unsurların da bize destekleri olmuştur. Yani bu ittifakın içinde olmayan. Ama bu iki partinin oturup, memleketi düşünerek kaygıları gidererek. Konuşmadan uzlaşma olmaz.

*Üç saat birbirimize bakalım, toplantı yaptık diyelim. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Buradan uzlaşma çıkar mı?

*Kaygıları gidereceğiz. Yoksa ben kanaatlerimi söyledim zaten. Ben çok sesli düşünmeyi çok şeffaf konuşmayı seven bir insanım.

*Siyaseti evimde, eşimle, çocuklarımla hayatı nasıl dizayn ediyorsam, önceliklerim neyse, siyaseti de siyaset masasında dün de öyle yaptım, bugün de öyle yapıyorum. Çünkü ben sürece memleket meselesi olarak bakıyorum.

“BU KONUYU OTURUP ÇÖZECEKLER”

*Siyaset bir araç. Amaç milletimiz, devletimiz, şehirlerimizin iyi olması. Biz ne olumsuzlukları aşmışız. Önümüzde pazartesiye kaç gün var? Bugünü de sayarsak cuma, cumartesi, Pazar…

*Demirel’in dediği gibi siyasette 24 saat çok uzundur. Bu konunun aşılması konusunda bir feraset gerekiyorsa o feraset dün güçlü bir şekilde bir araya gelen Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sevgili İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’de vardır.

*Bu konuyu oturup çözecekler. Kaygıları giderecekler. Bir arada memleketimizin geleceğini 6’lı Masayı namus kabul ederek hepimizi bir nefer olarak oraya tanımladığımız bu süreci tamir edecekler.

*Vallahi benim bir sorumluluğum varsa, masaya bir çay getirmemiz gerekiyorsa ben de onlardan birisiysem kuş olur uçarım Ankara’ya. Sorun yok.