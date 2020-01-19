İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a süt yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, merhum başbakanlardan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in Ankara’daki cenaze törenine katıldı.

Cenaze sonrası basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ücretsiz süt vereceklerdi hâlâ süt gelecek. Nerede kaldı bu süt? Su fiyatları düşecekti, ne oldu?” sözlerine de yanıt verdi.

“Böyle bir günde, böyle bir söze cevap vermek istemezdim ama üzülüyorum. Üzüntümü dile getirmek maksadıyla cevap vermek isterim” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“DEŞİFRE ETMEDİĞİMİZ İÇİN YAPILMIYOR ZANNEDİYORLAR”

* Sayın Cumhurbaşkanı’nın bahsettiği süt dağıtımı yüz bine yakın çocuğumuza yapılıyor. Belki alışkın oldukları yardım yapılan insanların deşifre edildiği ortamları göremedikleri için zannediyorlar ki yapılmıyor. Ama biz veren elin alan eli görmediği bir yardımlaşma kültürünü yaymak istiyoruz. Kamunun yardım elinin uzatıldığı hiçbir insanın reklam edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

“YOKSULLUĞU ASLA AFİŞE ETMEYECEĞİZ”

* Yani bir şehirde insanlar eğer yoksulsa ve onlara yardım ediliyorsa bu sadece kamu ile o vatandaş arasında kalmalıdır. Bu bizim hassasiyetimiz. Görmek isterlerse Sayın Cumhurbaşkanı, benimle beraber İstanbul’da gideriz aileleri tek tek gezeriz. Mutlu da olurum kendisini misafir etmekten. O seçim döneminde kurulan çadırlarda kuyruk olan insanların gösterilmesini onun için ayıplamıştım. Bugün de biz tam tersini hassas bir şekilde yapıyoruz. Yoksulluğu asla afişe etmeyeceğiz.

“CUMHURBAŞKANI YANLIŞ BİLGİLER İLE DONATILIYOR”

* Biz sözlerimizin hepsini yaptık ve yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’na yanlış bilgi veriliyor diyorum, inandıramıyorum. Evet, yanlış bilgiler ile donatılıyor. Biz yaptıklarımızın hesabını veririz. Kolay. Onların listesi de var da ‘2040’a kadar su problemini çözdüm’ dediler. Niçin çözülmedi, bununla ilgili bir cevap verilmedi. Bunun gibi birçok ek gösterge sözü verildi yapılmadı. Biz bunlara girmiyoruz. Biz işimizi yapıyoruz” dedi.

“TARİH TEKERRÜRDEN İBARET”

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul’daki projeler yerel yönetimlere bırakılamayacak kadar önemli” sözlerinin anımsatılması üzerine ise şunları söyledi:

* Tarih tekerrürden ibaret. Umarım bir daha bu yanlış cümleleri kurmazlar. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı’nın yıllar önce İstanbul’a, onun bilgisi olmadan müdahale eden Sayın Bakan’a verdiği cevap dünden beri televizyonlarda, sosyal medyada geziyor. Bu duyguyu kaybetmemesini dilerim. İstanbul’da 16 milyon insanın seçtiği bir belediye başkanı var. Lütfen bizi dinlesin. Biz ona yanlış yaptırmayız. En başta İstanbul’a yanlış yaptırmayız.