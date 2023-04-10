İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: Son zamanlarda ilk kez doğruyu gördü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Meydanı’nda Tokatlılarla buluştu. Tokatlılar, İmamoğlu’nun içinde bulunduğu otobüsü, meydana kadar olan yaklaşık 1 kilometre boyunca takip etti. Meydanı dolduran vatandaşlar, İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu.

“SÖZÜM ONA SİYASİ YASAKLI HALE GETİRMEK İÇİN YOL YÜRÜYORLAR”

2019 İBB seçiminde yaşananları anımsatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

* “İstanbul’da bir seçim yaşadık. Bu seçimi elimizden almak için, bütün gayretleri gösterdiler. Yetinmediler; yüzlerce müfettiş yolladılar seçildikten sonra. Yetinmediler; uydurma bir dava açtılar. Yetinmediler; bu davada olmayan bir suç üzerinden, rekor bir ceza verdiler. Efendim neymiş? Bu seçimi kazanacaklar ve seçimden sonra Ekrem İmamoğlu’nu siyasi yasaklı hale getirecekler.

* Mahkemeyi bir hakime veriyorlar. Hakime hükmedemedikleri için, hakim adaletli davranma çabasında olduğu için -ki bu yörelerin gencidir- o hakimi orada tutmuyorlar, sürüyorlar. Onun yerine başka bir hakim getiriyorlar. O hakimin de sözü onların elinde. Niye? Başka tarafta köşeye sıkıştırmışlar o hakimi. Ve o hakim üzerinden bize ceza vermek ve bu seçimi kazandıktan sonra, sözüm ona siyasi yasaklı hale getirmek için yol yürüyorlar.”

“SON ZAMANLARDA İLK KEZ DOĞRUYU GÖRDÜ”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İBB seçimlerini kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamayı hatırlatan İmamoğlu, “Ne demişti bu arkadaş ve bu ekip, o bir avuç insan ve birçok kişi ve tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? ‘İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır’ demişti. Yetinmedi, ne dedi? ‘İstanbul’u kaybeden, Türkiye’yi kaybeder’ demiştir. Son zamanlarda ilk kez doğruyu gördü. Bu seçimi kazanacağız. Bu seçimi, ilk turda kazanacağız. İkinci tur yok. İlk turda kazanacağız” dedi.

“86 MİLYON İNSANIN KAZANMA ZAMANI GELDİ”

“Milletçe sevdiğimiz bir söz var” ifadelerini kullanan İmamoğlu, “Bugünün işini yarına bırakmayacağız. Biz, Millet İttifakı olarak, bugünün işini yarına bırakmayacağız. Biz, Millet İttifakı olarak, sandıklarda oy patlaması yapacağız. Ve İstanbul’da nasıl hep birlikte sandığa koştuk, İstanbul’da nasıl hep birlikte sandığa sahip çıktık; Türkiye’de de aynısını yapacağız. Ve milletçe kazanacağız. 86 milyon insanımız kazanacak. Bunların kazanma dönemi bitti. Kazananlar kulübü değişti. Bir avuç insanın kazanan kulübü vardı. Şimdi 86 milyon insanımızın kazanma zamanı geldi” açıklamasında bulundu.

TAŞHAN ESNAFINDAN ÖZÜR DİLEDİ

İmamoğlu, konuşmasının ardından yapmayı planladığı Taşhan esnafı ziyaretini, Tokatlıların yoğun ilgisi nedeniyle gerçekleştiremedi. Otobüs içinden Taşhan esnafına seslenen İmamoğlu, özür dileyip, yeniden gelme sözü verdi. Tokatlılar, heyeti taşıyan otobüsün önünde uzun süre yürüyüp, İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu. İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisine el sallayarak ve fotoğraf çektirerek karşılık verdi.