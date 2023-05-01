İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘tür’ yanıtı

Millet İttikfakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bartın’da miting düzenledi.

Konuşmasında Amasra ilçesindeki madende geçen yıl ekim ayında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 43 madenciyi unutmayan İmamoğlu, devletin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

“TIPIŞ TIPIŞ EVLERİNE GİDECEKLER”

Devletin görevini yerine getirmediğini kaydeden İmamoğlu, “Devletin görevini yerine getirmediği, devletin özenli çalışmadığı, devletin adaletli olmadığı, liyakatli bir dönemi yaşatmadığı bir ortamda ne yazık ki maden işçilerimizi kaybediyoruz. Bu düzen değişmedikçe, maden işçilerinin ölümünü kader diye tanımlayan bir akıl var oldukça, tedbirlerin alınmadığı bir ortam var oldukça, bu acı haberleri almaya devam edeceğiz. Size söz bu seçimi özellikle o madenlerde kaybettiğimiz işçilerimizin aileleri için kazanacağız. Liyakatsiz insanların kaderin bir oyunu dediği düzene son vereceğiz. Ve onları evlerine yollayacağız. Tıpış tıpış evlerine gidecekler” diye konuştu.

ERDOĞAN’A CEVAP VERDİ

AKP iktidarının 21 yıldır ülkeyi yönettiğini ve hâlâ daha ‘cek, cak’ diyerek vaatler vermeye devam ettiğini dile getiren Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

* “Bugün memleketin insanını inancından ötürü bölmeye çalışan bu akıl, yahu kalkıyor milletimizin milliyetçiliği üzerinden konuşuyor. Öyle kanıma dokunuyor ki, ağzıma geleni söylemek istiyorum ama sonra diyorum ki, kötü söz sahibine aittir, at kenara gitsin. Bu millet buna inanmaz. Bunlar devlet insanı özelliğinden uzak bir avuç insana hizmet eden kişiler. Milletin derdi onları ilgilendirmiyor.

* Onların derdi kişisel manfaatleri bizim derdimiz bize oy versin vermesin 86 milyon insanımız. Ben 86 milyon insana vatansever olarak bakıyorum. Onlara kalsa bu ülkenin 40 milyonu vatan haini. Hadi oradan. İnsanı Yaradan’dan ötürü severiz. Bunlar ‘tür’ diyor ‘çeşit’ diyor insana. Neler demiyor ki? Allah bunların iftiralarından korusun. Bu memleketin 86 milyon insanını korusun.”

“ATAMIN GÖZLERİYLE SİZE BAKMAZSAM NAMERDİM”

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atan vatandaşlara seslenen İmamoğlu, “Her ne kadar gözüm mavi değil ama Atamın gözleri gibi size bakmazsam namerdim. Böyle bakacağız size, her evladımıza, her çocuğumuza. Gençlerimize geleceğimiz gibi bakmaz, onların böyle titreye titreye hayatlarına dokunmazsak namerdim” dedi.

14 Mayıs seçimlerinin gençlerin seçimi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, İstanbul seçimlerinden önce yaşanan bir olayı anlatarak şunları belirtti:

* “İstanbul’da bir gün öncesinde işe alıyorlar, ne kadar önemli bir kişi ki burs veriyorlar, 4 milyon lira. Amerika’da öğretime gönderiyorlar. Hanginize 200 bin dolar burs veriliyor bu ülkede, hanginize? Ya da hanginize 2 bin dolar burs veriyor. O kişi şu anda partisinin İstanbul’da milletvekili adayı. Bir de çıkıp bizim vaatlerimizi yalan yanlış iftiralarla aşağıya almaya çalışıyorlar.

* Bizden önce 1 kişiye dahi burs vermeyen belediye şimdi 70 bin öğrenciye burs veriyor. Sen milletin evladını sokakta bırak, ödeyemeyeceği kira düzeniyle ortam sun, milletin evladına burs verme, bir avuç yakınana burs ver. Ondan sonra milliyetçilik tasla.”