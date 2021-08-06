İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yangın cevabı: Derin bir acizlik olarak görüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yangın konusunda belediyelerin sorumlu olduğuna ilişkin açıklamasına cevap veren İBB Başkanı İmamoğlu yangınların sorumluluğunu belediyelere pas etme çabasının derin bir acizlik olarak gördüğünü belirterek “Yurttaşlarımızı aldatma çabası olarak görüyorum ama milletimiz buna kanmaz” dedi.

ÖZLEM GÜVEMLİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2018 yılında yüzde 25 seviyesindeyken ödenek yetersizliğinden durdurulan ve yeni dönemde tekrar başlatılan Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı’nın ilk ray kaynatma törenine katıldı.

İmamoğlu, Rumeli Hisarüstü’ndeki istasyonda gerçekleştirilen törenin ardından yaptığı açıklamada devam eden yangınlarla ilgili tartışmaya da değindi.

İsim vermeden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yangın konusunda belediyelerin şehirlerde birinci derece sorumlu olduğuna ilişkin açıklamasına tepki gösteren İmamoğlu, şöyle konuştu:

“MİLLETİMİZ BUNA KANMAZ”

* Bu ülkede en ücra köşesinde, köyünde yaşayan insan da, şehirde yaşayan insan da bir ormanın kime ait olduğunu bilir.

* Nasıl ki İstanbul şehrinin şehirle ilgili sorunları bize aitse metro, füniküler gibi işlerin zamanında yapılması, finansmanının bulunması, zamanında bir trenin siparişinin verilip inşaat biterken gibi senkron işler üretme becerisini gösterme zorunluluğumuz varsa aynı şekilde orman sorumluluğunun da Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait olduğunu, belediyelere ait olmadığını ve ‘oradan çıkan bir kıvılcımdan dahi haberimiz olacak ve müdahale edeceğiz’ deyip gazetelere manşet yapan sayın bakanın veya daha üst yetkililerin bugün sorumluluğu belediyelere pas etme çabasında olmasını derin bir acizlik olarak görüyorum.

* Yurttaşlarımızı aldatma çabası olarak görüyorum ama milletimiz buna kanmaz.

“TEK KİŞİNİN AĞZINDAN TALİMATLA SÜREÇ YÖNETİLEMEZ”

İmamoğlu şunları söyledi:

“Sorumluluk alanımız olan kent içi yaşamda bütün işlerimizi zamanında doğru tasarlayarak, doğru bütçeyle, doğru insanlarla yüklenicisinden, çalışan burada kaynağı yapan emekçisine kadar herkesin işine odaklandı ve işini yaptı. Başka işlerle uğraşmadı. Bir kişinin ağzından talimat alarak hareket etmekle süreçler yönetilemez. Bu ülkenin milyonlarca kabiliyetli güzel insanları var. Biz o güzel insanlarla bu güzel işleri başarıyoruz. Zamanında eksik olan; liyakatlı, doğru zamanda karar alınamamış ve süreçlerin iyi yönetilemediği ortamlardan bugüne geldiği için İstanbul bence gurur duymalı ve mutlu olmalı.”

HAT 2021’İN SONUNDA AÇILACAK

Hatla ilgili de bilgi veren İmamoğlu, önceki dönemde yüzde 25 seviyesinde durdurulan inşaatın öz kaynaklarla yüzde 80 seviyesine getirildiğini, araç alımının yeni dönemde gerçekleştirildiğini anlattı.

İlk araçların ağustos ayında geleceğini ve test sürüşlerinin başlayacağını belirten İmamoğlu, hattın 2021 yılının sonuna doğru açmayı planladıklarını ifade etti.

İmamoğlu “Aşiyan füniküler hattımızın M6 metrosu ile de bağlantısı var. Burada Boğaziçi Üniversitesi var. Boğaziçi Üniversitesi’nin biraz moralini bozan süreçler yaşandı. Hem öğrencilerine hem öğretim görevlilerinin morallerini yükselten bir işin de hazırlığını yapmış olduk. Canları biraz sıkıldığında buradan rahatlıkla boğaza inebilecekler” dedi.

Hattın Anadolu Hisarı, Küçüksu veya Kandilli iskeleleriyle entegre edileceğini kaydetti. İmamoğlu, 4 noktada daha füniküler hattı projesi üzerinde çalıştıklarını da açıkladı.

“ALLAH O BASINA AKIL VERSİN”

İmamoğlu’nun açıklamasının ardından bir gazeteci “Hisar’da Aşiyan’da İBB’ye ait bir arazide kendiniz için bir konut yaptırdığınız iddiaları var. Ne diyorsunuz” diye sordu. İmamoğlu soruya şu yanıtı verdi

* Kendim için konut yapmam. Öyle bir iddia olmaz, Aşiyan dediğiniz deniz kenarı zaten, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kendi arazileri, kendi binaları vardır.

* Bu binaların kullanımları için kurum karar verir. Bunun adı lojmandır başka bir şeydir. Kendisi için birisi konut yapmaz. Böyle bir şey olmaz, lojman yapar, lojmanın nasıl yapıldığını da kamuoyu ile paylaşırız gizli bir işimiz yok.

* Şunu duyuyorum, bazı inşaatlarımıza, gece girmeye çalışan ajanslar, yan duvarına tırmanıp oradan görüntü almaya çalışan televizyonlar… Böyle şeyler duyuyorum. O basına Allah akıl versin. Var olan büyükşehir belediyesinin binaları, yeni bir bina yapmak yok.

* Senin gibi basın mensuplarının soru sormasını istiyrouz, binanın yan duvarından tırmanıp, komşu binanın üstünden çıkıp kendi canını da tehlikeye atıp komik komik işlere başvurmasını istemiyoruz.

* Bize soru sorun biz cevap veririz. Zaten halkımızın bilgi alması gerektiği yerde bu bilgiyi veririz. Yaptığımız her şey kamu malı üzerindedir kamuya aittir kişiye ait değildir.

“SORU DEĞİL GİRİŞİMLER KOMİK”

Bunun üzerine soruyu yönelten muhabir “Başkanım soruyu mu komik buldunuz yoksa az önce bahsettiğiniz şeyleri mi?” diye tekrar soru sordu.

İmamoğlu da “Yine anlayış konusunda sorun yaşıyorsun, soruyu komik bulmadım. ‘Güzel bir soru sordun’ dedim diğer yorumları ve girişimleri komik buldum ama anlama konusunda sorunun varsa bilmiyorum” diye karşılık verdi.

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