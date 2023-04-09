İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın o sözlerine sert yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘İstanbul Yenileniyor’ platformu kapsamında riskli yapıların dönüşümüne, Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi’ndeki İş Bankası Mensupları Sitesi’yle devam etti.

Yıkım alanına gelen İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, kendisi gibi Trabzon Lisesi mezunu olan 100 yaşındaki kat maliki Yunus Atalar ile sohbet etti.

KİPTAŞ’IN, kendilerinden önceki 25 yılında yaptığı kentsel dönüşüm ya da bu tür risk taşıyan binalardaki bağımsız bölüm sayısının, 4 yılda üstüne çıktıklarını belirten İmamoğlu, “Bir an önce bu yıkımları yapıp, bir an önce de insanlarımızı sağlıklı yapılara kavuşturma arzusundayız. Bu İstanbul’un en temel meselesi. Yani bu meselenin üzerine gitmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“BİR DAHA YAŞANMAMASI İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ”

Yüzlerce bina ve bağımsız bölümde yaşayan vatandaşlarla görüştüklerini belirten İmamoğlu, şunları söyledi;

*Yakın zamanda yine 400’ün üstünde bağımsız birimi yıkmış olacağız. Yeni yapıları yaparken hem kalıcı, dayanıklı hem de önümüzdeki 100 yıla hizmet edecek, daha karakterli, kimlikli yapılarla süreci dönüştürmek de zorundayız.

*Baktığımız yolculuk bu. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu örnek çalışmaları, inşallah milletimizin iktidarı olacak olan Millet İttifakı’nın iktidarında, Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun hükümetiyle birlikte, göreceksiniz bu konuyu Türkiye’nin her sathına yayacağız ve özellikle bu 11 şehirdeki yaşanan yıkımın bir daha yaşanmaması ve yapılan yapılaşma çarpıklıklarının da bir daha yaşanmaması için çaba göstereceğiz.

*Şu anda orada, gerçekten ne yazık ki çok da övülecek işlere temel atılmıyor. Abur cubur ve hızlı hareket etme gayreti içindeler. ‘Seçime kadar temel atalım. Milletin huzuruna çıkalım, bir şeyler söyleyelim…’

*Bir abur cuburla süreci yürütüp, 30 küsur gün sonra yapılacak seçime yatırım gayreti içindeler. Biz, ona bakmıyoruz.

*Biz, prensiplerimizden taviz vermeden, bu kentin, İstanbul’umuzun dayanıklı bir şehir olması ve oradaki 11 şehrimize de buradan mesaj vererek, güçlü bir kent kurma kabiliyetimizi bütün halkımıza, 86 milyon insanımıza göstermek gayretindeyiz. Bunda da başarılı olacağız.

“ÇİVİ” YANITI: HEYECANLA, İMRENEREK BENİ TAKİP EDİYOR

İmamoğlu, gazetecilerden gelen, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘İstanbul’a çivi dahi çakamadılar’ cümlesiyle sizi hedef aldı. Ne dersiniz bu açıklamasına” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Diyorum ya; yani beni çok imrenerek izlediğini her daim tekrar ettim. Bazen espri de yapıyorum, ‘Heyecanla, imrenerek beni takip ediyor’ diye ama gerçekten bu imrenme duygusunu Sayın Cumhurbaşkanı -inşallah 30 gün sonra da emekli edeceğimiz Sayın Cumhurbaşkanı- gün geçmiyor ki aklını İstanbul’dan alamasın ya da İmamoğlu’nun ismini anamamış olsun.

“PARTİZAN CUMHURBAŞKANI OLUR MU?”

Kalkıyorlar, ‘Efendim, çivi çakamadılar…’ Gülüyorum, üzülüyorum bu insanlara. Niye üzülüyorum biliyor musunuz? Partizan Cumhurbaşkanı olur mu? Yani; ‘Şu partili belediyeye vermeyin. Bu partili belediyeye verin.’ İşte partizanlıktan kurtulmak için aynı zamanda milletin ittifakına, 13. Cumhurbaşkanımız olacak Sayın Kılıçdaroğlu’na ve bizim birlikteliğimize ihtiyaç var.

“4 YILDA CUMHURBAŞKANI’NIN 4 YILINDAN 24 KAT FAZLA İŞ ÜRETTİM”

Şunu da ifade etmek zorundayım. Çivi mi istiyorlar? Yaklaşık 24 kat daha fazla iş üretmişim 4 yılda Sayın Cumhurbaşkanı’nın dört yılından. Bakın ondan önceki Nurettin Sözen Bey, onun yaklaşık 5,5-6 katı ondan önceki 5 yılda üretim yapmış. Onun için bakın burada kocaman bir çivi çakmış, İmamoğlu var hem de 13.27 kilometre yılda metro yaparak. Daha da yolumuz uzun. Allah’ın izniyle daha güçlü işler başaracağız. Bizi izlemeye devam etsin imrenerek. Dedim ya ben; İstanbul’umuza öyle hizmetler yapacağız ki, herkesin oyunu almaya gayret edeceğiz. Oyunu alamasak bile, memnuniyetlerini almaya, mutluluklarını ve dualarını almaya devam edeceğiz.”