İmamoğlu’ndan gençlere 14 Mayıs mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) üçüncüsünü gerçekleştirdiği Genç Yetenek Gelişim Programı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi’nde, bin 500 gencin katılımıyla başladı. İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman, Ordu ve Gebze mitinglerinden önce sabah saatlerinde programın açılışına katılarak gençlerle buluştu.

İmamoğlu, program için tek bir isim bile önermediğini belirterek programın doğaçlama ve doğal olarak yol aldığını söyledi.

İmamoğlu, “Zaten milletimizi kendi akışına bıraksak eminim ki bizim yolculuğumuzda hiçbir pürüz çıkmaz. Hiçbir sorun çıkmaz. Bazen insanımızın o kendi akışını, modunu dönüştürmeye, değiştirmeye, sağa sola döndürmeye veya kendine göre bir yolculuk çizmeye çalışan kişiler belki de bu toplumun güçlü akışına en büyük zarar veren insanlar olur” dedi.

“GERÇEK KONULARI ISKALAYARAK ÇOK ŞEY KAYBEDİYORUZ”

Millet İttifakı’nın simgelerinden birine dönüşen “kalp” işaretinin çok sevildiğini dile getiren İmamoğlu, “Muhteşem, keşke hep böyle güzel simgelerle buluşsak” dedi. Dün gerçekleştirdiği Van ve Batman ziyaretlerinde de gençlerle bir araya geldiğini ifade eden İmamoğlu, “Van ve Batman, genç nüfus oldukça yüksek bir illerimiz. Peki o gençlere biz ne verebiliyoruz, onları geleceğe nasıl taşıyoruz? Böylesi büyük nimetleri, böylesi büyük bir güçlü insan kaynağını hak ettiği bir biçimde yetiştirebiliyor muyuz? Geleceğe hazırlayabiliyor muyuz? O kadar eksiğimiz var ki. Gerçek konuları ıskalayıp, meseleyi güncel, anlamsız mevzuların içine tıkarak, boğarak, ülkemize çok şey kaybediyor” diye konuştu.

“15 MAYIS’TAN İTİBAREN BÜTÜN TÜRKİYE’YE YAYACAĞIZ”

“Gençleri görmek bana hayat veriyor” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

*Mesleğimi yapmasam dahi, ‘daha iyi koşullarda yaşayacağımı bildiğim bazı ülkelere gitmeyi tercih ederim’ diyen gençler olduğunu biliyorum.

*Ciddi oranlarda çıkıyor bu yaptığımız araştırmalarda. Çok üzücü. Ama bu temel sorunu çözmek bizim işimiz. Sizlerin varlığı zaten temel bir nimet. Yani dünyanın bazı ülkelerinde isteseniz de böyle bir kitle, umut yok.

*Önceliğimiz sizin mutluluğunuzu ve umutlarınızı artırmak. Bunun nasıl yapabilir olduğunu bizim göreve geldiğimiz ilk günden beri İstanbul’da görebilirsiniz. Üniversite veya lisede okuyanlar olsun, yeni mezunlar olsun.

*Ya da yurtlarımıza dönük bizimle bağ kurmuş gençlerimiz olsun. Hepsiyle çok önemli seviyede ve içerikte etkinlikler, buluşmalar ve projeler organize ettik.

*Göreceksiniz bunun çok daha iyisini, engelleri ortadan kaldırarak, ortak akılla sizlerin taleplerini dinleyerek size söz; 15 Mayıs’tan itibaren bütün Türkiye’ye yayacağız ve çok başarılı olacağız.

“15 MAYIS SABAHI TÜM UMUTSUZLUKLARIN YOK OLACAĞINA İNANIYORUM”

Görev döneminde başlatılan Genç Eğitim Desteği, İstanbul Senin Staj Senin, öğrenci yurtları, sayısı 60’a ulaşan yeni nesil kütüphaneler hakkında bilgiler paylaşan İmamoğlu, Bölgesel İstihdam Ofisleri ile 105 binin üzerinde İstanbulluya özel sektörde iş bulduklarını anlattı.

İmamoğlu, şöyle konuştu:

*Atatürk’ün güzel bir sözü var; ‘Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.’ Kendimi böyle tarifleyebilirim ben de hiçbir zaman umudunu yitirmeyen bir insan olarak geleceğe umutla baktım.

*Belki bu anlamdaki umudumu pekiştiren ve her zaman canlı tutanlar bu ülkenin güzel insanları, özellikle sevgili gençleri. Lütfen sürece duyarlı olun, süreci ıskalamayın. Bu kadar çatışmalı bir toplumun ya da ortalama atmosferin göbeğinde, bunu başarmış, kimliğe saygılı bir gençlikle karşı karşıya olmak çok büyük bir şans.

*Önümüzdeki seçimin bu amaçta önemli olduğunu unutmayın. Biz hem kişisel olarak hem temsil ettiği mücadele ekibi olarak 15 Mayıs sabahı tüm umutsuzlukların yok olacağına inanıyorum.

*Hep birlikte güçlü bir geleceğe kesinlikle ifade edeyim ki; tek bir insanı bile dışarıda bırakmayan ve adaleti liyakatli bir süreç tarifleyen, bütün topluma aynı gözle bakabilen bir toplum, devlet ilişkisini oluşturabilen bir yönetim kadrosunu bu ülkeye nasip olmasını diliyorum.

*Bunu başaracak gücümüz var çok hissediyorum bunu. Böyle bir ortamı var edeceğiz. Sanki ben de böyle bir ortamın, en etkili aktörlerden biri olacağım.