İmamoğlu’ndan “Halk Ekmek önündeki kuyruklar kurgu” diyen AKP’li Kaynar’a olay yanıt!





Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge programının geçtiğimiz günlerdeki konukları 26. Dönem Chp İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, Gazeteciler Necdet Saraç, Zafer Şahin, Turgay Güler ve Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayraktar'dı. Konukların Halk Ekmek büfeleriyle ilgili konuştuğu sırada AK Partili Kaynar'ın ifadeleri stüdyodaki CHP'liler nezdinde tepkilere neden oldu. İBB'nin AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, ucuz ekmek almak için Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyrukların kurgu olduğunu savundu. Kaynar, "Kuyrukta bekleyenler Ekrem Beyin görüntü almasını bekliyorlar" dedi. Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in "Muhammet Bey siz bir vatandaş olarak bir saat bekler misiniz?" sorusu üzerine Kaynar, "Bu bekleyenlerin ekmek beklediğinden emin misiniz?" diye konuştu. Kaynar'ın bu sözlerine CHP'lilerin tepkisi gecikmedi. “TÜİK'İN ELİNDE HANGİ FORMÜLÜ VARSA, BİZE DE ANLATSIN” – Yükselen döviz kurları var. Açıklanan yeni bir enflasyon, rakam var. Son zamanlarda en yüksek yıllık enflasyon rakamı olarak yüzde 21,3 olarak açıklandı. Bu yükselen döviz kurları ve enflasyon oranlarına karşılık İBB'nin sunduğu hizmetlerin fiyatlarında bir güncelleme ya da yükseliş bekliyor muyuz? “Efendim yapmak zorundayız. Yani ben size şöyle söyleyeyim: Şimdi minibüsçü, yolcu taşıyacak. Arabasına mazot koyamıyorsa, nasıl taşıyacak? Yani bunun bir yöntemi yok. Yani ülkemizdeki yakıt fiyatlarının artışları ortada. Gıda fiyatlarının artışları ortada. Un fiyatının artışı ortada. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili olmayan, depresyonu yüksek bir ekonomik dönem yaşıyoruz. Tarifsiz. Ben, 30 yılı aşkındır iş yaşamımda farklı krizler yaşamış birisiyim. Kur meselesi, bu ülkenin herhangi bir meselesi değildir. Yani siz eğer, 500 milyar dolara yaklaşan bir dış borcu olan bir ülkeyseniz, özellikle enerjide, akaryakıtta, petrolde tamamen dışa bağımlı bir ülkeyseniz, ‘Beni döviz ilgilendirmez’ safsatalarını söyleyemezsiniz. Bu şekilde milleti aldatamazsınız. Bütün bu maliyetler hayatımızın içerisinde. Yani bu kadar içimizi acıtan, insanların cebindeki paranın bu kadar kıymetsizleştiği ya da işte bütünüyle aslında ücretlerimizin, paramızın işe yaramaz hale geldiği bir ortamda, sistemin çarklarının dönmesi için, insanlar mecburen fiyatlarını yenilemek veya yeniden değerlemek zorunda kalıyor. Kamu da bunu yapmak zorunda. Tabii ki kamunun önceliği, her şeye rağmen bir belediyelerin önceliği, ‘Bir şekilde sübvanse edebilir miyim? En düşük nerede tutabilirim’ çabası olacaktır. Ama bizim de yani gücümüz bir yere kadar. Dolayısıyla ne yazık ki, bugünkü ekonomiyi yönetenler, bu kur sisteminin perişan olması, Türk Lirası'nın bu kadar değersizleşmesi… Ki gerçek enflasyon, bugün açıklanan enflasyonun en az 3 katıdır bu ülkede şu anda. Yani bu çok net. Gitsinler marketten bir sene önce aldıkları tuvalet kağıdıyla, bu sene aldıkları tuvalet kağıdının farkına baksınlar. Bir sene önce aldıkları un ile bu seneki unun, şekerin, petrolün, mazotun fiyatına baksınlar. Bu kadar basit. Yani mal ve hizmetlerdeki bu farkı görebilirler. Benim dememe gerek yok. Alırsınız, aradaki farkı çıkarırsınız, bir önceki yıla dönüp bölersiniz, dersiniz ki, ‘Şu kadar yüzde fiyat artışıyla karşı karşıyayız; nokta.’ Matematiğin kuralı bu kadar basitken, TÜİK'in elinde hangi formülü varsa, bize de anlatsın, Allah aşkına bizi rahatlatsın yani. Allah aşkına anlatsın. Ama öyle bir formül yok. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #halkekmek #halkekmekkuyrukları #muhammetkaynar #haber #haberler #haberizle #anahaber