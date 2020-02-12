İmamoğlu’ndan İftiralar sonrası Erdoğan ve bir bakana zehir zemberek sözler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP grup toplantısında izlettiği videoda yer alan “İmamoğlu’nun danışmanı FETÖ imamı çıktı” başlık bölüm sonrası küplere bindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AKP grup toplantısındaki konuşmasında gösterilen “Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si ile FETÖ ilişkisi” adlı videodaki “İmamoğlu’nun danışmanı FETÖ imamı çıktı” başlıklı bölüm sonrası kıyamet koptu.

İmamoğlu’dan Erdoğan ve bir bakana zehir zemberek sözler İmamoğlu’dan Erdoğan ve bir bakana zehir zemberek sözler Posted by Alaturka Online on Wednesday, February 12, 2020

Kameraların karşısına geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve isimini vermeden bir bakanı sert sözlerle eleştirdi.

İşte Ekrem İmamoğlu’nun açıklamaları:

* Arkadaşlarım ifade ettiklerinde açıkçası bu habere inanmak istemedim. Sonra arkadaşlarım videoyu gösterince çok üzüldüm, utandım. Ülkemde bu tür yalan ifadelerin bu mercilerden aktarılması konusunda utandım, çok üzüldüm. Önce şunu söyleyeyim; bahsi geçen vatandaşımız (Erkan Karaaslan) benim danışmanım değil.

HİZMET VERDİĞİ KURUMLAR ARASINDA MİT BİLE VAR

* Bahsi geçen vatandaşımızın hizmet ettiği birçok kamu kurumu var. MİT gibi bu ülkenin gizli güvenliğinden sorumlu kuruluşlar var. Onlarca bakanlık, onlarca AK Partili belediye başkanlıkları var. Ben Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğumda, AK Partili belediye başkanı döneminden itibaren, 2012’den beri hizmet eder konumdaydı.

SORUŞTURMAYA BİLE GEREK DUYULMADI

* Bu arkadaşımız bizim dönemde de bir kısım hizmetler verdi. Bunlar kayıtlı, bunlarla ilişkili araştırmalar yapıldı. Soruşturmaya bile gerek duyulmadı. Bu yalan ifadeleri kullanmakta nasıl böyle bir boşluğa düşerler, bu makamlar böyle yalan ifadeleri nasıl kullanırlar? Tekrar altını çizeyim. 2012’den itibaren Beylikdüzü Belediyesi’ne hizmet eden bir şahıstan bahsediyoruz.

POLEMİK YARATMAK İSTEMEDİM

* Bugüne kadar polemik yaratmamak adına paylaşmadığım bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Polemik yaratmak istemedim? Çünkü seçimle ilgili süreçte bunları kullanacak bir insan değildim. Çünkü benim işim polemik değil. Benim işim vatandaşlaydı ve vatandaşa ne yapacağımızı anlattık.

O AVUKATI HANGİ BAKAN İZMİR’E DAVET ETTİ?

* Demek ki benim de bunları açıklama vaktim geldi. Sayın Cumhurbaşkanına soruyorum: 31 Mart 2019 seçimlerinin birkaç gün öncesinde bahsi geçen Erkan Karaarslan’ın avukatını İzmir’e hangi bakanınız davet etti? Hem de bilet alarak… Bu vatandaş o zaman tutukluydu. Halihazırda kabinenizde bulunan bu bakan, “İmamoğlu’na önce FETÖ, yoksa, yolsuzluk suçu at, amacımız onları bitirmek” dedi mi, demedi mi? Bu kumpastan, bugün bu yalan ifadeleri kullanan Sayın Cumhurbaşkanı’nın haber var mı yok mu? Onun onayıyla mı yapıldı? Yoksa haberi yok mu?

* Sayın Cumhurbaşkanı’na samimi ifadelerimle bir mektup yazdım. Randevu talep edeli 6-7 ay oldu. Ben İstanbul adına bir vatandaş gibi, bir hemşeri duygusuyla kendisine çok içten bir mektup yazdım. Çevresindeki insanların, yalanla, dolanla, yalancı tariflerle kendilerini aldatmaması konusunda, İstanbul’la ilgili brifing verme süreciyle ilgili talebimi ilettim.

SAMİMİ İFADELERİMİ GERİ ÇEKİYORUM

* Benim mektubumdan sonra yine yalan ifadelerle benim üzerime birtakım laflar atıldı, söylendi. Şimdi bakıyorum ki hâlâ, yalan ifadelere devam ediliyor. Hem de Sayın Cumhurbaşkanı’nın makamı üzerinden, ona sunulan bilgilerle benim de içinde tutulmaya çalıştığım bir kumpasa karşı, yapılan bir açıklama bugün ortada.

* Bu makama karşı çok üzülüyorum. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm samimi duygularımla mektup yazarak, kendisine bu mesajları ileten kişi olarak, ben bu tüm samimi ifadelerimi geri çekiyorum. Gerek kalmadı.

‘FETÖ İMAMI’ DEDİKLERİ ŞAHIS SERBEST

* İşimiz ne? İşimiz İstanbul’a hizmet etmek mi? Türkiye’ye hizmet etmek mi? Yoksa bu makamlar üzerinden çamur atmak mı? Bakın neredeyse 11 bir ay sonra ben bunu açıklıyorum. Sebebi polemik yaratmamak. Muhatapları kendileri bulma haizler. Kaldı ki bir şeyi daha söylemek istiyorum. Suçladıkları, ‘FETÖ’nün imamı dedikleri şahıs’ şu anda serbest. Mahkemesi görülmüş ve serbest. Böyle bir ifşa olabilir mi? “FETÖ’nün İmamı” diye başlık atıyorsunuz, İmamoğlu’nun da danışmanı diyorsunuz.

* Herkesin birtakım haksızlığa, hukuksuzluğa uğradığı, çok pratik kararların alındığı bu ülkede, bu vatandaşımız suçsuz veya yargılanması devam ediyor, sokakta. Kim inanır size? Üzülüyorum. O makama da çok üzülüyorum.

RANDEVU TALEBİMİ DE GERİ ÇEKİYORUM

* Cumhurbaşkanı’ndan istediğim randevu talebini de geri çekiyorum. Zaten bir anlamı yok ki. Benim bu kadar samimi randevu talebime karşı verilen bu cevap verilen bu ifade bunun kullanılma biçimi çok yazık.