İmamoğlu’ndan ihale tepkisi: Corona krizinden Kanal İstanbul çıkarmaya çalışmanın adını koyamıyorum

Kanal İstanbul projesinin etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerini taşıma ihalesi bugün corona virüs salgını nedeniyle getirilen bir çok kısıtlama önlemine rağmen gerçekleştirildi.

Tahmini bedeli 566 bin TL olarak açıklanan ihaleye 4 geçerli teklif sunuldu. İhale komisyonu üyelerinin eldiven ve maske takarak gerçekleştirdiği ihaleyi kazanan firma önümüzdeki günlerde açıklanacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu corona virüsü salgınının ülkeyi tehdit ettiği bir dönemde yapılan ihaleyi sert bir dille eleştirdi.

‘BEN ADINI KOYAMIYORUM…’

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Kaynaklarımızı hala Kanal İstanbul gibi, bize göre ucube projelere harcamak yerine, halkımız için neden harcamıyoruz?

* Allah aşkına, bugün bir köprü yıkıp, yapmak mı iş; yoksa, evde gelecek kaygısına düşmüş milyonlarca insana destek olmak mı?

* ‘Corona Krizi’nden, Kanal İstanbul çıkarmaya çalışmanın adını, vallahi ben koyamıyorum, lütfen siz koyun” dedi.