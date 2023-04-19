İmamoğlu’ndan iktidara: O insanlar uyuşturucu baronu çıkıyor

İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dr. Dilek İmamoğlu ile birlikte Kastamonu’da halkla buluştu. İmamoğlu, Kuzeykent miting alanında konuşmasına yoğun yağmur ve dolu yağışı altında başladı. Mitingde “Patates soğan güle güle Erdoğan” sloganı atıldı.

“İHMAL DÖNEMİ BİTİYOR”

İmamoğlu “Bu şehir, memleketin en güzel şehirlerinden birisi. Cumhuriyetimizin birçok eseri bu şehirde meydan vücut buldu. Ancak bu memleketin her köşesinde olduğu gibi Kastamonu da ihmal edildi. Artık ihmal dönemi bitiyor. Kastamonu artık ihmal edilmeyecek” dedi.

PANKARTI OKUDU: İLK OYUMUZLA İNDİRECEĞİZ AŞAĞIYA

Konuşmasının ilerleyen dakikalarında yağış durdu ve İmamoğlu alanda vatandaşların taşıdığı bir pankartı “Bu galiba gelenek olacak” diyerek okudu. Pankartta Kastamonu şivesi ile yazılan “Biz ufakken gelivermiş başa, ilk oyumuzla indireceğiz aşağıya. Ekrem başkan demedi boşa. Gençliğimiz var anlasana” sloganını okudu.

“PARAMIZI PUL ETTİLER”

“Bu seçimde hep birlikte önemli bir karar vereceğiz” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bu seçimde alacağımız karar, bundan sonra ülkemizin nasıl yönetileceğine ait bir karar olacak. Liyakatsiz ellerde ne oldu? Ekonomimiz krizden krize savruluyor. Paramızı pul ettiler. Öyle değil mi?

*İşsizlik ve yoksulluk aldı başını gidiyor. Enflasyon ve hayat pahalılığı ne yazık ki milletimizin belini büktü. Türk lirasının en büyüğü ile neredeyse yarım kilo et alınabiliyor. Dünyada en büyük parasıyla en az et alınan memleket Türkiye.

*Bu hale getirdiler bizi. Artık yönetemiyorlar. Türk lirası dövize karşı zayıfladı, dövizi tutamıyorlar. Enflasyon bir canavara dönüştü. Gençlerimiz işsizlikten kan ağlıyor.

“İKTİDAR MİLLETİ UNUTTU, EKONOMİYİ DÜZELTEMEZLER”

İmamoğlu, miting alanına dolduran kadınlara “çocuklarınıza gönlünüzden geçtiği gibi bayramlık alışverişi yapabildiniz mi? diye sorunca alandan “hayır” sesleri yükseldi. İmamoğlu şöyle devam etti:

*Biz bayramı bile unuttuk. Bu milletine bayramı bile unutturan bu iktidar, aslında milleti unuttu, milleti. Hep birlikte bu gidişe dur demek zorundayız. Ekonomiyi bozan asla düzeltemez.

*Siz bu ülkeyi yöneteceksiniz. 2023’te kişi başı milli gelir 23 bin dolar olacak diyeceksiniz. Bugün üçte biri. İşte bunlar ekonomiyi düzeltemez. Çünkü ekonomiyi batıran bizzat onların kurduğu sistem. İhale sistemi, onların getirdiği devlet düzeni, bunların getirdiği mülakat sistemi.

*Ekonomiyi bunlar batırdı. Bu iktidarın tarım politikası, sanayi politikası, dış politikası batırdı. Aşama aşama bu ülkenin en temel dengelerini bozacak adımlar attılar. Onlar ekonomiyi artık düzeltemezler. Kim düzeltecek?

*Biz düzelteceğiz, milletçe biz. Nasıl yapacağız? 14 Mayıs’ta sizler sandığa gideceksiniz, oylarınızla Millet İttifakı’nı başa, Kemal Kılıçdaroğlu’nu Çankaya’ya getireceksiniz. Millet İttifakı’nın iktidarı, sizlere ve bizlere ekonomik refahı da getirecek.

*Çünkü Millet İttifakı bu ülkenin becerikli kadrolarıdır. Türkiye’nin en liyakatlı ekibine, ülkenin anahtarını vereceksiniz. Bu düzeni siz değiştireceksiniz. Bu bozuk düzen, bu sistemi kuranlar gidecek. Evlerine gidecek onlar.

“21 YIL BOYUNCA MÜLAKATLA GENÇLERİN HAKKINI YEDİLER”

İktidarın “mülakatların kaldırılacağı” yönündeki seçim vaadine atıf yapan İmamoğlu “Gençlerimiz 21 yıl boyunca mülakat sistemiyle ne yazık ki sınavlardan yüksek not alan gençlerimizin bu iktidar hakkını yedi. Onların gözyaşları akarken ne yazık ki torpilli bir şekilde fırsat tanıdıkları, iş verdikleri, makam verdikleri insanlar hak etmedikleri yerlere geldiler. Bunu vicdanına sığdıran yöneticilerde artık vicdan kalmamış demektir. Ben size şöyle söyleyeyim. 21 yıldır bunu yapacaksınız. Şimdi kalkıp millete ‘mülakatı kaldıracağım’ diyeceksiniz. Buna inanır mı bu millet? İnanmaz” dedi.

İBB’DEN BURS ALAN AKP’LİLERİ ÖRNEK GÖSTERDİ

İmamoğlu; mülakat sistemine, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe örnek olarak AKP yönetimindeyken İBB’nin, şu an AKP’den İstanbul milletvekili adayı olan AKP Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan, AKP Milletvekilleri Fatma Betül Sayan Kaya ve Ravza Kavakçı’ya verdiği bursları örnek olarak anlattı. İmamoğlu şunları söyledi:

*Sandığa gittiğinizde bunları sakın unutmayın. İstanbul’da sözüm ona yetenekli bir kişiye burs veriyorlar. Burs verdikleri bu genç, bugünün parasıyla 2 milyon liranın üzerinde para alıyor.

*Partili bir kişiye burs adı altında 2 milyon 200 bin TL lira burs veriyorlar. O kişi 2007’de işe girmiş gözüküyor ama kendisi yıllarca hiç İstanbul’da olmamış. Türkiye’de bile bulunmamış. O parayla yurt dışında belediye bursuyla hayat sürmüş. Suç duyurusunda bulunduk. Peki mahkeme bir şey yaptı mı? Yapmadı.

*Peki şimdi ne yaptılar o kişiyi biliyor musunuz? İstanbul’dan milletvekili adayı yaptılar. Mesela yine bunların bir yakını, İBB iştiraki Metro AŞ’de işe alınıyor. Tesadüf bu ya, işe girdikten sadece 10 gün sonra belediyenin parasıyla ABD’ye gönderiliyor.

*Ne kadar para veriyor biliyor musunuz belediye? 200 bin dolar. Bugünün parasıyla 4 milyon liranın üstünde bir para. Bu, milletin parası, sizin paranız, hepimizin parası. Sözüm ona ulaşımla ilgili işe aldığı bu kişi Amerika’da ne yapıyor biliyor musunuz?

*Siyaset doktorası yapıyor. 10 gün önce işe alıyor, 200 bin dolar veriyor. Ve siyaset doktorası yapıyor. Bunu da mahkemelere taşıdık. Ama mahkemelere sıra gelince bu tür haksızlıklar olduğunda ne yazık ki bu iktidarın döneminde çalışmıyor.

*İşte biz bu hukuksuzluğu sona erdireceğiz, Biz bu ülkenin 86 milyon insanının hakkını yedirmeyeceğiz. Biz bu ülkenin gençlerinin hakkını yedirmeyeceğiz.

“SANA DA 200 BİN DOLAR BURS VERECEKLERİNE İNANIYORSAN…”

Seçimde ilk kez oy kullanacak 5 milyon gence seslenen İmamoğlu “Sevgili genç kardeşim sana da 4 trilyon lira yani 200 bin dolar burs vereceklerine, seni yurt dışında eğitime gönderip sonra milletvekili ya da büyükelçi yapacaklarına inanıyorsan git o partiye, o kişiye oy ver. Eğer herkesin eşit yarıştığı, alnının teriyle hak ettiğini kazanan bir düzen istiyorsan o zaman oyunu hak, hukuk, adalet diyen, Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceksiniz” dedi.

İmamoğlu, Millet İttifakı olarak İstanbul seçimlerini nasıl kazandıklarını anlatarak “İki kez sandığa gittik, ikisinde de söke söke millet kazandı. Haksızlığa karşı dimdik ayakta durdu. İstanbul olarak bizler işte bir avuç insanın elinden o iktidarı aldık. Millete teslim ettik” dedi. İmamoğlu, engellemelere rağmen 4 yıldır İBB olarak İstanbul’a sundukları hizmetleri sıralayarak “Onların 25 yılda yapamadıklarını biz 4 yılda yaptık. İstanbul’da yaptığımız ne varsa aynısını Kastamonu’da yapacağız. Aynısını Türkiye’de de yapacağız” diye konuştu.

“ALLAH İLE KUL ARASINA BİLE GİRİYORLAR”

“Memleketimizin insanlarını barıştırmaya, kaynaştırmaya geliyoruz” diyen İmamoğlu şöyle devam etti:

*İstanbul için dediler ya ‘ihanet ettik’ diye, yıllardır bu ülkeye de ihanet ediyorlar. Aramıza nifak sokuyorlar. Bizi birbirimize düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

*Milletimizin bir kısmı yerli ve milli, bir kısmını şeytan ve düşmanlaştırmaya çalışıyorlar. Benim 86 milyon insanımın tamamı yerli ve milli. Onlara kalsa onlara oy vermeyen bu memleketteki yüzde 70 insanımız vatan haini.

*Bir de aletleri var bunların, senin alnına tutuyorlar. Hatta aleti de ihtiyaçları yok. Sen ona oy vermiyorsan ya da ona evet demiyorsan sen vatan hainisin. Ona oy vermiyorsan ona evet demiyorsan haşa Allah’ın işine de karışıyorlar.

*Diyorlar ki ‘sen inançsızsın.’ Sana ne milletin inancından? Ya Allah’ın işine sen nasıl karışırsın? Allah ile kulun arasına bile cesaret ediyorlar.

“UYANIKLAR GELECEĞİ GÖRDÜLER”

İmamoğlu “Ne dediler? ‘İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır’ dediler. ‘İstanbul’u kaybeden, Türkiye’yi kaybeder’ dediler. Uyanıklar geleceği gördüler. Ama biz tek farkla kazanacağız. Millet için kazanacağız” dedi.

“NEREDE MİLLİYETÇİLİĞİNİZ?” ÇIKIŞI

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’i hatırlatan İmamoğlu şunları söyledi:

*Sinan Ateş de bize emanet. Hukuksuzluğa, adaletsizliğe uğramış kim varsa onlar için sonsuz mücadele edeceğiz. Bizim milliyetçiliğimizi, bayrak, vatan sevgimizi ağızlarına alıp Allah’ın günü dedikodu yapmalarına bakmayın. Kurdukları bu bozuk ve adaletsiz düzeni devam ettirmek için bunu yapıyorlar.

*Bu ülkenin pırıl pırıl evlatlarının mülakatlarda hakları yenirken milliyetçilik neredeydi? Ülkenin iyi yetişmiş beyinleri, bu ülkeyi terk etmeye zorlanırken hani milliyetçiliğiniz? Şehitlerimizin kanıyla kurulan ki hiç işgal edilmemesine rağmen en fazla şehit veren şehirlerinden birindeyim, Kastamonu’dayım.

*Buradan söylüyorum; bu ülkenin vatandaşlığını 250 bin dolara ne idüğü belirsiz kişilere satarken neredeydi milliyetçiliğiniz? O vatandaşlık sattığınız insanlar uyuşturucu baronu çıkıyor. Bilmem nerenin mafyası çıkıyor. Nerede milliyetçiliğiniz?

*Bakın bu bir seçim değil sevgili hemşerilerim. Bu bir rejim değişikliği, rejim. Bu seçimde hep birlikte çok önemli bir karar vereceğiz. Ya çocuklarımızın geleceğini karartan bu düzen devam edecek ya da bu düzen sona erecek.

*Yoksulluk, israf, hukuksuzluk, fakirlik düzenine son vereceksiniz. Bu seçimde bir partiye oy vermeyeceksiniz. Bu seçimde medeniyet tercihi yapacaksınız. Bu seçimde adaletsizliklerin artması ile hukuk devleti arasında bir tercihte bulunacaksınız. Bu seçimde Türkiye ekonomisi tam anlamıyla bir felakete mi sürüklensin yoksa kara günler sona ersin, bu memlekette milletin nimeti, millete dağılsın mı diyeceksiniz?

*Bu kararı vereceksiniz. Türkiye rüyasını, hayallerini birlikte başarmanın kararını vereceksiniz. Millet İttifakı olarak söz veriyoruz. Size 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu söz veriyor. Birlikte çok güzel bir Türkiye rüyası yaratacağız. Kardeşçe üretip kardeşçe bölüşeceğiz.

“14 MAYIS’TA TÜRKİYE’NİN KADERİNE HEP BİRLİKTE EL KOYUYORUZ”

İmamoğlu o sırada miting alanında gördüğü yine Kastamonu şivesi ile yazılmış “Saraydan çıkarken ışıkları kapatsın, anahtarları bıraksın” yazılı pankartı okuyarak “Kurban olurum diline senin güzel kız” dedi. İmamoğlu şöyle devam etti:

*Yasaklara, baskılara son vereceğiz. Özgür bir ülke inşa edeceğiz. Torpille değil, ‘benim evladım çalışırsa olur’ diyen annelerin ülkesi yapacağız. Torpille değil çalışan bir devlet tesis edeceğiz. Çocuklarımızın dünyayla yarışabilmesi için kaliteli bir eğitim sistemi kuracağız.

*Devlet bütçesinin en büyük payını eğitime ayıracağız. İstanbul’da nasıl başardıysak huzurlu ve müreffeh Türkiye’yi sizlerle başaracağız. 14 Mayıs’ta Türkiye’nin kaderine hep birlikte el koyuyoruz.

*Gelin çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için hep birlikte harekete geçelim. Liyakatli kadrolarına görev ve yetki verelim. 13.Cumhurbaşkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu işbaşına getirelim.