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10 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka Onlineİmamoğlu'ndan "İstanbul'a çivi bile çakmadı" diyen Erdoğan'a yanıt #shorts

İmamoğlu’ndan “İstanbul’a çivi bile çakmadı” diyen Erdoğan’a yanıt #shorts

Alaturka Online
Alaturka Online

İmamoğlu’ndan “İstanbul’a çivi bile çakmadı” diyen Erdoğan’a yanıt #shorts

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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