İmamoğlu’ndan istifa açıklaması!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin 8 Şubat tarihi itibari ile istifa dilekçesini sunduğunu açıkladı.

Başkanlık ettiği İBB Meclis oturumunda Şişli’nin istifa dilekçesini okuyan İmamoğlu “Biz de istifa dilekçesini yürürlüğe koyduk. Bu konuda şu salondaki hiç kimseden daha az hassas değilim. Bu sözleri sarf eden kişi benimle yan yana olamaz” dedi.

Konunun çok taraflı olarak incelendiğini belirten İmamoğlu, “Meltem hanımın istediği şahsi anlamda ona yüklenen suçlardan aklanmak” diye konuştu.

Yargısız infaza da izin vermeyeceklerini belirten İmamoğlu, “İlk günden itibaren süreci incelediğimizi söyledim. Biz tek taraflı kanaate varacak bir kurum değiliz” dedi.

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