İmamoğlu’ndan “kaçak kafe” tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehircilik Grubu şirketleri; KİPTAŞ, İstanbul İmar AŞ ve BİMTAŞ tarafından kurulan İstanbul Yenileniyor platformu kapsamında riskli yapıların dönüşümü devam ediyor. “300 Günde 300 Proje” maratonu kapsamında Kadıköy, Kartal ve Şişli’de yer alan depreme dayanıksız blokların yerine yapılacak 4 projenin temeli milletvekilleri, milletvekili adayları ve coşkulu bir vatandaş topluluğunun katılımıyla atıldı. Toplu temel atma töreni, deprem riski altında olduğu için yıkılan, Kartal Hürriyet Mahallesi’ndeki Kaper Sitesi’nin bulunduğu alanda yapıldı.

“SEÇİM MESELESİ OLAMAZ”

Törende konuşan İmamoğlu “Bir daireyi dönüştürmek, en az dört canı kurtarmak demek. Burada bugün attığımız 336 dairelik temel ile nereden baksanız bin 400’e yakın vatandaşımızın hayatını kurtarıyoruz” dedi. Sürecin, bütün konunun paydaşlarının samimiyetiyle çözülebileceğine dikkat çeken İmamoğlu, “Bu mesele, bir seçim meselesi olamaz. Seçimden önce gündeme gelmesi ve ‘Ben bu işi çözeceğim’ demek, asla olamaz. Tüm Türkiye’ye bu anlamda bir çağrıda bulunuyorum. Kesinlikle ve kesinlikle, deprem bölgesinde olan her insanımız, bu seçimde süreci ele alırken, ‘Geçmiş dönemlerde bu iş bir rant işi mi oldu; yoksa insanlarımızın canını, varlığını düşünen bir mesele mi oldu’ diye süreci ele almalı” diye konuştu.

“21 YILDA ÖNCELİKLERİ RANT OLDU”

Vatandaşlara, Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını ileten İmamoğlu, ranta dayalı yönetim anlayışının deprem hazırlığı konusundaki en büyük engel olduğunu vurguladı. İmamoğlu “Ne yazık ki 21 yılı aşkın süredir bu hükümet, bunu kanıtladı. Yani öncelikleri rant oldu. Bu ülkede insan hayatının bu kadar ucuz olmayacağını ve bu işin mutlak bir sorumluluk gerektirdiğini ve ona göre 14 Mayıs’a hep birlikte yol almamız gerektiğini hepinize hatırlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“21 YILDIR İKTİDARSINIZ, 5 YILDIR BAKANSINIZ”

Kaper Sitesi sakinlerini mutlu edecek temeli atacaklarını belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

* Evet, temelimiz gerçek. Hatta beton da gerçek. Bir de bu beton ve atılacak temel, insanlarımıza sıcacık yuvalarını teslim edecek. Yani hortumdan beton dökülürken demirler horon oynamayacak burada. Burada demirler yerinde sapasağlam duracak. Size şunu tavsiye ediyorum sevgili halkımız: Sizi aldatacak aklın içinde bulunduğu bir mekanizmaya, asla güvenmeyin, asla.

* Yakın zamanda, İstanbul’dan milletvekili adayı olunca, İstanbul’la ilgili konuşmaya başlayan sevgili Çevre ve Şehircilik Bakanı diyor ki: ‘Beş yılda depremle ilgili sorunları çözeceğim.’ Ya Allah aşkına, 21 yıldır iktidarsınız, son 5 yıl da bakansınız. Yani demek istiyor ki; ‘Benim 5 yıl yaptığım görevde, İstanbullulara o görev süreci heba oldu, bir 5 yıl daha istiyorum.’ Vallahi de billahi de işte bu siyaset aklı, insanları kandırma, aldatma aklı, bizim insanımız tarafından kolayca anlaşılacak ve kesinlikle reddedilecek bir akıl.

“KAFEYİ KİM KORUYOR?”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kalkan olduğu Üsküdar Salacak’taki kaçak kafelerin yıkılmasına engel olunmasına da tepki gösterdi.

İmamoğlu, şöyle konuştu:

* Gerçekten utanç verici bir olay anlatacağım size. Üsküdar’da, İstanbul’un en güzel hattı olan Boğaz’ın hemen kıyısında bir cami var: Kuşkonmaz Camii. Hemen Boğaz’ın kıyısında, rüzgar çok estiği için de kuş konamazmış. Onun için caminin adı Kuşkonmaz Camii olmuş. Biz, o caminin önüne kısacık bir platformla geçiş yaptık. Cumhurbaşkanlığı’na varıncaya kadar, orasıyla ilgili açıklama yapıldı. ‘Efendim bu doğru mu yapılıyor? Eksik mi yapılıyor? Oraya çakacağınız kazık camiye zarar verir’ falan…

* Kalktık biz burayla ilgili teknik açıklamamızı yaptık. Hatta ben o zaman, ‘Biz aynı zamanda bu caminin etrafını, benzetmek gibi olmasın, bir uğur gibi saran o çirkin, sözüm ona kafeleri, baraka gibi kafeleri de yıkacağız’ dedim. Ve o günden sonra hukuki işlemlerimizi başlattık. Biz oraya gidiyoruz. Yıkım yapmak için tebliğ yapıyoruz, pat diye yürütmeyi durdurma vesaire… Yine yıkıma gideceğimiz esnada, bu sefer ne oldu biliyor musunuz?

* Kafeyi kim koruyor biliyor musunuz? Polis koruyor. Ve polisimizi bu görüntüye mahkum eden kim yetkiliyse; Emniyet Müdürü’nden Valisi’ne, Bakan’ına varıncaya kadar kınıyorum. Hepinizi kınıyorum. Ayıptır. Devletin zabıtasına karşı bir kafeteryayı koruyacak kadar akıl gitmiş. Bir bakıyoruz; ‘Efendim AK Parti’nin aday adayı sahibi vesaire.’ Bu kadar kötülük olmaz.

“ALELACELE İMAR VERDİLER”

Mahkemenin İBB’nin yıkım kararını kabul ettiğini hatırlatan İmamoğlu, “Şehircilik Bakanı, işte bu binalarla uğraşacak olan, esas işi bu olan Şehircilik Bakanı, alelacele 2 ay önce buraya bir de imar vermiş. Sevgili halkım; bakın benim paylaşımlarıma, bunların basınının o yalan uydurma işlerine değil. Lütfen dikkat edin. Ben de diyorum, ‘Allah aşkına sizin nerede çevreniz, nerede şehirciliğiniz? Vallahi çevreye verdiğiniz duyarlılığınız da batsın. Şehirciliğe verdiğiniz duyarlılığınız da batsın. Sizin çevreniz de şehirciliğiniz de bir kafeteryayı koruma işi. Bu kadar basit. Bütün bu haksızlıkları ve hukuksuzlukları, hep beraber bertaraf edeceğiz. Biz bir avuç insanın değil, milletin hakkını korumak için geliyoruz. Milletin hakkını, çocukların hakkını, gençlerin hakkını, kadınların hakkını korumak için geliyoruz” dedi.

“BOŞNAK KARDEŞLERİME LAF EDEN AKLI KINIYORUM”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ayrımcı açıklamasına da tepki gösteren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizi ayıran, ayrıştıran, bölen, bölüştüren, parçalayan, o taraf bu taraf… Milleti bırak; iki komşuyu bile birbirinden soğutacak kadar acımasız davranan bir siyasal süreçle, en tepesinden ilçedeki yöneticisine kadar, bizim derdimiz bunlara büyük bir ders vermek. Bunun adı demokrasi dersi olacak. Halbuki biz meseleye şöyle bakıyoruz: Bu memleketin her inancı bizim. Bu ülkede yaşayan herkesin yaşam biçimi bizim; giyimi, kuşamı hayata bakışı. Bu memleketi her etnik kökeni; Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, benim Boşnak kardeşlerim. O, Boşnak kardeşlerime laf eden, bu milletin çimentosu, taşı, toprağı olan Boşnak kardeşlerime laf eden aklı da buradan kınıyorum. Sadece Boşnak kardeşlerimden, hemşehrilerimden, vatandaşlarımdan değil, bütün milletimizden özür dilemeli. Bir vatandaşımıza bile hakaret ederek siyaset ya-pı-la-maz.”

3 İLÇEDE EŞ ZAMANLI TEMEL ATILDI

Konuşmaların ardından eş zamanlı atılan temellerle, 3 ilçe 4 mahallede yapılacak kentsel dönüşüm konutlarının yapımına başlandı. “İstanbul Yenileniyor Platformu” kapsamında birçok bölgede çalışmalar yürüten KİPTAŞ, yenileme başvurusunda bulunan; Kartal Hürriyet Mahallesi’ndeki Kaper Sitesi, Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi’ndeki Nurcan Apartmanı, Kadıköy Feneryolu Mahallesi’ndeki Ferah Apartmanı Şişli Mecidiyeköy Mahallesi’nde yer alan tek ve çoklu yapıların birlikte dönüşümüne başladı. Temeli atılan 4 proje kapsamında, 336 riskli bağımsız birim, yaklaşık 1.350 kişi için çözüm üretilecek. Riskli yapıların yerine inşa edilecek projeler kapsamında, güvenli ve dayanıklı 648 bağımsız birim inşa edilecek.