İmamoğlu’ndan Kerem Kınık’a sert sözler

Kızılay, kan stoklarının kritik seviyeye geldiğini belirterek vatandaşlara bağış çağrısında bulunmuştu…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kızılay Başkanı Ekrem Kınık’ı sert sözlerle eleştirdi.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kızılay çok kan kaybetti. Kızılay’ın başındaki şahıs bu görevde olduğu müddetçe kan bağışı sorun olmaya devam edecek. Bu yönetime milletin güveni kalmadı. Ertelenen ameliyatlar, tükenen stoklar büyük sorun! Emin olun, bu yönetim görevden alındığı anda bağışlar hızla artacaktır” ifadelerini kullandı.