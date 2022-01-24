İmamoğlu’ndan kritik uyarılar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kar yağışı geçtiğimiz cuma akşamından itibaren kent genelinde etkili olmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Afet Koordinasyon Müdürlüğünde bir toplantı gerçekleştirerek, şehirde son durum ve meteorolojik gelişmeler hakkında bilgi verdi. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl aniden bastıran yağışların yaşandığına dikkat çeken İmamoğlu, bu noktada vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yoğun yağışla birlikte oluşabilecek olumsuz durumların ortadan kalkması ya da en aza indirilmesi için vatandaşların is birliğinin son derece önemli olduğuna değinerek, İstanbullulardan toplu taşımaya yönelmelerini, araçlarını trafiğe çıkarmamalarını istedi.

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