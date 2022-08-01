İmamoğlu’ndan Melen Barajı tepkisi: “2016’da açacağız” dediler, 6 yıl geçti

İSKİ, 360 milyon liralık yatırımla Pendik’te yaşanan su baskınlarını sona erdirecek projeyi tamamladı. Düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gövdesi çatlayan Melen Barajı’ndaki güçlendirme çalışmalarının durmasına tepki gösterdi: Gününü ve saatini vererek, “2016’da bunu açacağız” diye bir tarif yapmıştı dönemin bakanı. Tam 6 yıl geçti. Şu anda akıbeti belli olmayan, çatlamış bir barajla karşı karşıyayız.

Sözcü İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘ne (İBB) bağlı İSKİ, Pendik’te sürdürdüğü atık su, yağmur suyu ve dere ıslahı çalışmalarını tamamladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; 56 kilometre atık su şebeke hattı, 8,3 kilometrelik yağmur suyu hattı ve 5 kilometrelik dere ıslahı imalatlarıyla Pendik’te yaşanan su baskınlarına son veren projelerin açılışı için düzenlenen törende bir konuşma yaptı.

“150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında her gün İstanbul’un farklı ilçelerinde olduklarını belirten İmamoğlu, “Bugün de İstanbul’umuzun en önemli ilçelerinden biri, nüfusuyla, gelişimiyle ciddi bir nüfusa sahip Pendik ilçemizdeyiz. Hedefimiz; 16 milyon insanımıza eşit ve adil bir hizmet sunmak” dedi. İmamoğlu, Pendik’in uzun yıllardır ihmal edilmiş su baskını sorunlarını, İSKİ’nin altyapı yatırımlarıyla çözdüklerini söyledi.

VATANDAŞIN PARASINI İSRAF ETMİYORUZ

Vatandaşın parasını israf etmeden süreç yürüttüklerinin altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Pendik’te bugün yaptığımız bu yatırımla beraber işimiz sona ermiş değil. Yaptığımız, devam eden ve yapacaklarımızla beraber, sadece İSKİ hattında 1 milyar 600 milyon liralık bir yatırımın Pendik’te devam ediyor olması. Tamamlanan 360 milyon liralık yatırımla beraber, suların sel haline dönüştürdüğü caddeleri ya da yolları doldurduğu bir biçimdeki kötü görüntüleri yaşamayacaksınız. Arabaların su altında kaldığı ya da boğulma tehlikesinin yaşandığı görüntüleri de yaşamayacaksınız.”

İSTANBUL’DAKİ MUHALEFET İSKİ’YE ZULÜM ÇEKTİRİYOR

İmamoğlu, konuşmasında İSKİ’ye yaşatılan sıkıntılara da değinerek “İSKİ’yle ilgili, 3 yıldır İstanbul’daki muhalefet ve önümüzdeki seçimde Türkiye’de muhalefet olacak olan anlayış, yani Cumhur İttifakı, öyle bir zulüm çektiriyor ki İSKİ’ye… İSKİ’nin tek geliri var, su faturası. İstanbul’daki su hizmeti, Türkiye’nin en ucuz su hizmeti haline geldi. Tabii ki bu yoksul zamanlarında, insanların sıkıntılı hallerinde onlara böyle bir katkı sunmayı elbette isteriz. Ama İstanbul’un devam etmesi gereken, yapılması gereken, alması gereken hizmetleri var” dedi.

İSKİ’NİN GİDERLERİ AKSATILACAK GİDERLER DEĞİL

Göreve geldiklerinde İstanbulluların su faturalarını yüzde 40 oranında hafiflettiklerini hatırlatan İmamoğlu, “Ancak o günden sonra, Türkiye’nin artan maliyetleri üzerinden kendisini koruması gereken bir kurumumuz İSKİ. Ne yaptı bugünün muhalefeti? Meclis’teki çoğunluğunu kullanarak, rutin bir biçimde Türkiye’nin birçok ilindeki su idarelerinde, enflasyona karşı kendini korusun diye, TEFE ve TÜFE oranları üzerinden zam, her ay kendiliğinden yapılır. Bugünün İstanbul’daki muhalefeti, ne yazık ki bunu Meclis’teki çoğunluğunu kullanarak, iptal ettiler. İki; zam almamız gereken süreçlerde bize zam vermediler. İstanbul’un, İSKİ’nin giderleri öyle aksatılacak bir gider değil” diye konuştu.

İSTANBULLUYA KÖTÜLÜK YAPMAYI GÖZE ALACAK BİR YÖNETİM

İSKİ’nin ilçelerdeki atık su ve yağmur suyu ayrıştırma çalışmaları ile Tuzla’daki ve Baltalimanı’ndaki yatırımlarını örnek olarak veren İmamoğlu, “Bunların hiçbirisi kenara itilecek, ertelenebilecek yatırımlar değil. Bunları engellemeyi bile göze alacak körlükte, yani ‘İstanbul’u kaybettik, bunun acısını bu yönetimden çıkaracağız’ diye düşünerek, İstanbulluya kötülük yapmayı bile göze alacak bir yönetimle karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.

MELEN’İN DURDUĞUNDAN BELKİ HABERLERİ YOKTUR

Gövdesinde çatlaklar oluşan inşaat halindeki Melen Barajı’nda güçlendirme çalışmalarının durduğunu da hatırlatan İmamoğlu şunları söyledi:

– İstanbul’un neredeyse bir yıllık suyunu garanti altına alacak bir barajdan bahsediyoruz. Gününü ve saatini vererek, ‘2016’da bunu açacağız’ diye bir tarif yapmıştı o dönemin bakanı. Ve o dönemin bakanının verdiği günden ve saatten bu yana, tam 6 yıl geçti. Ve şu anda akıbeti belli olmayan, geleceği belli olmayan, çatlamış bir barajla karşı karşıyayız.

YÜZDE 8 ORANINDA İLERLEME

– Göreve gelir gelmez, biz bunu gündeme getirdiğimizde anladık ki, devletimizin bundan haberi yok. Devletimizi yönetenin de bundan haberi yok. Biz bunu gündeme getirince, tekrar ihale sürecini devreye aldılar ve ihale yaptılar 2020’nin Şubat’ında. ‘2023’te biz burayı açacağız’ diye de o zaman deklare ettiler. O günden bugüne, şantiyede yüzde 8 oranında ilerleme yapılmış.

– Yeni çıkarttıkları genelgeden de müteahhit faydalanarak, sözleşmeyi fesheden bir müteahhit. Yani şu anda Melen’de çalışan müteahhit yok. Yani ‘İstanbul’un suyunu garanti altına alacağız’ deyip, 20 yıllık Türkiye yönetimi ve 20 yıllık İBB yönetimi, her iki alanda da kendi iradelerinde olmasına rağmen, ‘Bizim göz bebeğimiz, bizim aşkımız’ dedikleri İstanbul’un en hayati sorununu dahi çözmekte başarısız olan bir iktidar süreci…

İSKİ’Yİ DÜŞÜRDÜKLERİ DURUM BU

– İstanbul’u öyle kişisel aşkla, kişisel sevdayla değil, toplumsal aşkla, milletine olan inancıyla, milletiyle beraber çözen, çözüm bulan aklın sürecinde ancak çözebiliriz. Ve gerçekten bugün Melen’in durmuş olduğunu ve Melen’in yürümediğini -belki haberleri yoktur- milletimizin en üst mercii dahil, buradan ileteyim istedim. Ki bizim ilettiğimiz her şeyde biraz daha acele ediyorlar.

– Belki bir faydasını daha sağlamış oluruz bu şekilde. Ne yazık ki İSKİ’yi düşürdükleri durum ve ne yazık ki İstanbul’u düşürdükleri durum tam da böyle. Ama biz, gerçekten bu kentte olması gereken, yapılması gereken bütün projelerimizle ilgili, inançla yolumuza devam edeceğiz.

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