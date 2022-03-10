İmamoğlu’ndan olay cevap! “Yumruk atmayı sevenler bizi dövmeye çalıştılar!”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul tarafından düzenlenen “İBB Kadınlar Günü” etkinliğine katıldı. “Yaparım Bilirsin” başlıklı etkinlikte konuşan İmamoğlu, “Toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini hem spor kulüplerimizde hem de diğer kurum ve kuruluşlarımızda kurumsallaştırmak istiyoruz. Ama esas, toplumda kurumsallaştırmak ve yaşamın çok önemli bir parçası haline getirmek istiyoruz” dedi.

İmamoğlu konuşmasına başlamadan önce karla mücadele sürecinde kendisini eleştirenlere göndermede bulunarak “Biliyorsunuz yumruk atmayı sevenler karla mücadele üzerinden bizi dövmeye çalışmışlardı” dedi.