İmamoğlu’ndan rapçi Ceza’ya: Çok güzel bir İstanbul şarkısı ister bu kent

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gün boyu sürdürdüğü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerini, Kuruçeşme Arena’da noktaladı.

Ceza, Can Bonomo ve Ayben’in sahne aldığı ve çevrimiçi olarak İstanbullularla ulaştırılan konserde İmamoğlu’na, İBB üst yönetimi, oğlu Semih İmamoğlu ve İBB Spor Kulübü’nün genç sporcuları eşlik etti.

Çevrimiçi konser öncesinde, İstanbul Boğazı üzerine kurulan platform üzerinden kısa bir ışık ve ses gösterisi düzenlendi. Ardından sahneyi, rap müziğin usta ismi Ceza aldı.

Hareketli şarkılarıyla sevenlerini coşturan Ceza’nın verdiği arada sahneye çıkan İmamoğlu, ünlü rapçiye olan beğenisini, “Enerji ve tempon müthiş. İstanbul’a iyi geldi onu söyleyeyim. Enerjinizle, ritminizle çok güzel bir İstanbul şarkısı ister bu İstanbul, size söyleyeyim. Benim kalbimden öyle geçti. Bütün dünyaya buradan güzel bir ritim oluşturalım. Sizlerden İstanbul şarkısı isteriz” sözleriyle dile getirdi.

“BİZE ÖZGÜRLÜK YAKIŞIR”

19 Mayıs’a giden yolun, 16 Mayıs’ta İstanbul’dan başladığını aktaran İmamoğlu, şunları söyledi;

*Tam da bu şehrin özgürlüğü kısıtlanmıştı. İşgal altındaydı. Ama Atatürk’ün ruhu, onu gördüğünde, ‘Hangi çılgın bana zincir vuracakmış’ dedi. Ve o ruh, ‘Geldikleri gibi giderler’ cümlesiyle harekete geçti.

*Buradan 16 Mayıs’ta yola çıktı, 19 Mayıs’ta İstanbul’dan Samsun’u vardı, ilk adımını attı ve toplumu, milleti canlandırdı. Çünkü bize özgürlük yakışır. Her insana özgürlük yakışır. Bizim milletimize de özgürlük yakışır. Hiç kimse baskı altında kalmasın bu dünyada.

*Çünkü Mustafa Kemal Atatürk’ün umutla yürüdüğü o yolculuk, bize özgürlüğü, barışı, huzuru getirdi. 100 yılı tamamlıyoruz. 102 yıl önce bu hareketi başlattı, meclisi kurdu. Demokrasiyle bizi buluşturdu. Bu güzel Atatürk, önderimiz; 23 Nisan’ı çocuklara, 19 Mayıs’ı gençlere hediye ederek, aslında ülkenin geleceğinin teminatının onlar olduğunu bize müjdeledi. Biz de bunu coşkuyla kutluyoruz.

“SENEYE 100 BİNLERLE BİR ARADA OLALIM”

“Gerçekten, genç bir cumhuriyetiz” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

*Gençliğimiz olduğunu unutmayalım. Enerjimizin çok yüksek olması lazım. Üreten bir toplum olmamız lazım. Çağdaş bir toplum olmamız lazım. Her çağdaş unsuru bu ülkeye katmamız lazım; teknolojiyi, dijitali, yaşamı, güzelliği, müziği, sanatı, kültürü, her şeyi katmamız lazım.

*Onun için buradayım. Boğazın, dünya güzeli coğrafyanın en güzel noktalarının birisinden, bizi şu anda izleyen binlerce hemşerilerime, bütün Türkiye’ye selam olsun. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mız mutlu olsun. Bizi yalnız bırakmayın değerli sanatçılarımıza minnet duyuyorum.

*İnşallah bu pandemi de ayrı kaldığımız son bayram olsun. Seneye yüz binlerce insanın katıldığı konserlerde bir arada olalım. Hatta bu yaz olalım diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Nice güzel bayramlara, sağ olun var olun.

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