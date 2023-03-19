İmamoğlu’ndan seçim güvenliği açıklaması: Trafolara kedilerin girmesine müsaade etmeyelim





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda 14 Mayıs seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara Millet İttifakı’nın seçim güvenliği platformu Türkiye Gönüllüleri’ne katılma çağrısında bulunan İmamoğlu, şunları söyledi:

– Değerli vatandaşlarım; 14 Mayıs’ta yeni ve umut dolu bir dönem başlıyor. Milleti yoksulluğa ve çaresizliğe mahkum eden bu bozuk düzenden hep birlikte kurtulacağız.

OYLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ

– Hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekilliği seçimlerinde büyük başarı kazanacağımızdan en küçük bir şüphem yok ama bunun için sandık güvenliğini sağlama almamız gerekiyor. Zira seçim kazanmanın yolu, sadece vatandaştan oy almaktan değil, aynı zamanda oyları koruyabilmekten de geçiyor.

– Seçim günü sandıklarımızın başında olacak, tüm oylarımıza sahip çıkacağız ki elektriklerin kesilmesine, trafolara kedilerin girmesine müsaade etmeyelim. Bu seçimde sandığa sahip çıkmak demek, ülkemize sahip çıkmak demek.

HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

– Gelin, hep birlikte bir tarih yazalım. İster desteklediğiniz partinin sandık görevlisi olun isterseniz Millet İttifakı’nın platformu olan Türkiye Gönüllüleri’ne katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenin. Bu seçimi milletçe kazanacağız. Birlikte çalışacak ve birlikte başaracağız. Her şey çok güzel olacak.

9 YIL ÖNCE YAŞANAN OLAY

30 Mart 2014 seçimlerinde Ankara’da elektrik kesilmiş, dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız, “Trafoya kedi girdi. Bu ilk kez yaşanmadı. Bunu seçime bağlamak yanlış” demişti. AKP’li İ. Melih Gökçek 31 bin 732 oy farkla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. CHP’li Mansur Yavaş’ın elektrikler kesilene kadar seçimi önde götürdüğü öne sürüldü.