İmamoğlu’ndan sert tepki: Eli titriyor, imza atmıyor

İBB iştirak şirketi KİPTAŞ’ın 13 Aralık 2021’de temelini attığı “Tuzla Aydınlık Evler” daireleri için kura çekimi yapıldı. Törende Mayıs ayındaki seçime kadar hayata geçirilecek “300 günde 300 proje” maratonunun startı verildi.

Tuzla’da gerçekleştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ev sahibi olduğu törene CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Yüksel Taşkın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda ve Millet İttifakının büyükşehir belediye başkanları katıldı.

Törene katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitten Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin katılımcıları selamladı.

Törende ilk konuşmayı yapan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, proje ve ödeme koşulları hakkında bilgi verdi.

“GÜZEL İŞLER ÜRETİRKEN ÖNÜMÜZE ENGEL ÇIKARTANLAR…”

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, etkinliğe katılan bütün belediye başkanlarını tek tek selamlayarak, şunları söyledi:

* Hepimizin olağanüstü bir iş birliği var. Bu güç birliğine dönmeli, Türkiye’de güzel işler üretmeli. Güzel işler üretirken önümüze engel çıkartan kim var ise birimizi gördüğünde hepimizi gördüğünü hissetmeli.

* Hiç kimse İstanbul Belediye Başkanı’na baktığında sadece Ekrem İmamoğlu’nu görmesin. Az önce saydığım ve saymadığım bütün yol arkadaşlarımı ve bütün 16 milyon insanımızı ve milletimizi arkamızda görsün diye hatırlatayım.

* Aynı şey benim için geçerli olduğu kadar Vahap Başkan için geçerli. Diğer arkadaşlarım için geçerli. Hangisi kötü gözle ona bakıyorsa bilsin ki arkasında kocaman bir yol arkadaşlığı ekibi var. Ve olağanüstü bir millet desteği var. Bundan onur duyuyoruz ve gurur duyuyoruz.

“REKOR BAŞVURU GELDİ”

Proje hakkında bilgi veren ve projenin Türkiye’de sosyal konut projeleri içinde en yüksek talep gören proje olduğunu belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

* Bir rekora imza atılarak 2 haftalık ön başvuru sürecinde 321 dairelik projeye 164 bin kişi başvurdu.

* Ekonomik belirsizliğin en yüksek olduğu, maliyetlerin hesaplanamadığı bir dönemde ve hatta dövizin neredeyse iki kattan daha fazla arttığı bir dönemde biz işe başlama cesaretini ortaya koyduk.

“VATANDAŞ KAR ETTİ”

* Ucuz ve kaliteli konut ürettik. İnsanlarını aldatmadan başka avantajları da öne çıkarttık. Örneğin sabit taksitle ev sahibi yapmanın örnek bir finansman modelini vatandaşlarımıza sunuyoruz.

* Yaptığımız bu işte Kiptaş zarar etmedi. Yüklenici zarar etmedi. Ama sosyal konut ihtiyacı olan vatandaşımız kar etti.

* Temel attıktan 13 ay sonra projeyi tamamladık. Tuzla Aydınlık Evleri zamanından bir yıl önce teslim ediyoruz. 2019’da TOKİ’nin 50 bin konut kampanyası diyerek başlattığı konut projesi yaklaşık 100 metre yanda ve şu anda yüzde 35 seviyesinde. İki kurumun iş yapma başarısı, becerisi ve anlayışına dönük örnek bir fotoğraftır.

“300 GÜNDE 300 PROJE” MARATONUNUN STARTINI VERDİ

150 günde 150 proje maratonunu kapsamında 190 projeyi hayata geçirdiklerini, son olarak Bostancı-Dudullu Metrosu’nu açtıklarını hatırlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

* Arkadaşlarımızla kafa yorduk. Hazır seçim de geliyor. Millet de bizimle uğraşmaya gayret ediyor. O bir avuç insan… Dedim ki biraz daha uğraşsınlar. Mayıs ayının sonuna kadar gelin, 300 günde 300 projeyi İstanbullularla buluşturacağız. Kampanyanın da bir nevi başlangıcını yapmış olduk.

* Liyakatli bir sistem, bereketli bir bütçe yönetiminin sonucudur bunlar. Ülkemizin de buna ihtiyacı var.

CUMHURBAŞKANLIĞINA TEPKİ: ELİ TİTRİYOR İMZAYI ATMIYOR

* Engellemelerin hiçbiri işe yaramadı, yaramayacak. Dört gözle beklenen Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı projesi hazır, finansmanıyla ilgili iki ön protokolü dünyanın en önemli finans kuruluşlarından biri olan Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası ile imza altına aldığımız bir projenin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına alınmadığını gördük.

* İzmir, Mersin, Muğla gibi birçok şehrimizin yaşadığı problemin bir benzerini daha dün yaşamış olduk. O kadar enteresan bir anlayışla hareket ediyorlar ki… Şimdi bir insanın içinde haset varsa, kıskançlık varsa, bir insanın içine kötülük girmişse, görevini yapmasına nasıl engel oluyor biliyor musunuz?

* Normalde o imzayı atmalı, onu o listeye koymalı. Eli böyle titriyor, titriyor. Attı, atacak… İmzayı atmıyor. Bu insanların aklı gitmiş, dertleri hizmet değil.

* Dertleri, insanlar hizmetle buluşsun değil. Yatıyorlar, kalkıyorlar ‘Aman bu CHP’li belediyeler, Millet İttifakı’nın belediyeleri iş yapmasın’. Allah size akıl versin. Çok dua ettim, Allah size akıl versin. Tekrar dua ediyorum. Ve Allah sizin iftiralarınızdan kötü emellerinizden; biz hizmet etmek isteyen güzel insanları ve milletimizi sizden korusun.

“MİLLİ İRADEYE HİLE YAPMAYA GAYRET EDECEKLER”

* Bundan sonra da hileyle, şikeyle hizmetten alıkoymaya gayret edecekler. Bana ya da diğer belediye başkanları arkadaşıma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne değil milli iradeye karşı hile yapmaya gayret edecekler.

* Millet aleyhine şike yapma gayreti içerisinde olacaklar ki bizi durdurabilsinler. ‘İstediğimiz soruşturmayı açarız, istediğimiz kararı aldırırız’ diye düşünen bu hilecilere, bu şikecilere milletin iradesine karşı darbe yapma girişiminizi boş çıkaracağımızı buradan tekrar söylüyorum. Hevesleri kursaklarında kalacak. Çünkü sizler kıymetli vatandaşlarımız demokrasiye, adalete sahip çıktıkça hevesleri kursaklarında kalacak.

* Biz icraat yapmaya, yatırım yapmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunları yaptıkça hevesleriniz kursaklarınızda kalmaya devam edecek. Durmayacağız, projeleri bir avuç insanın değil milletimizin lehine, çıkarına harekete geçirmeye ve hizmete geçirmeye devam edeceğiz.

HADDİNİZİ BİLİN

* Her bitirdiğimiz iş milletimizin o güçlü sesini yansıtacak. Bu sesi duymazdan gelenin milletin gönlünde yeri olmaz. Bunu buradan tekrar duyuruyorum. Haddinizi bilin. Milletin sesini duymadan milletin gönlünde yer alamazsınız. Sizi uyarıyorum. Milleti yok sayanı, millet de yok sayar. Tarih bunu defalarca yazmıştır.

* Bunu bize 100’üncü yılına girdiğimiz Cumhuriyet öğretmiştir. 100’üncü yılımızda Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyete layık olacağız. Demokrasiyle, adaletle ve hukukla taçlandıracağız. Türkiye bizim ortak evimizdir. Bu evin tapusu kimde? Asla bir kişide değil. Bir avuç kişide hiç değil. Milletimizde, milletimizde…