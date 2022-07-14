İmamoğlu’ndan Soylu’ya ‘çizmeli fotoğraf’ yanıtı

Aşırı yağışlar sırasında İstanbul’da olmadığı için eleştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, o gün kentte bulunan ve çizmeli fotoğrafları sosyal medyada dolaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi: Basına fotoğraf vermek için çizme giyerek tek adam anlayışına şov yapan bazı siyasilerin iş yapma biçimini başka yerde göremezsiniz. Ben afete neden olacak siyaset uygulayıp, sonra da afet sahasında fotoğraf çektirsem hem kendimden utanırım, hem de millete karşı yüzüm kızarır.

Özlem GÜVEMLİ

Üç gün önce İstanbul’da aşırı yağışların yaşandığı sırada tatilini yarıda kesmediği için eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

– O gün İstanbul genelinde afet benzeri bir durum yaşanmadı. Birkaç ilçede yaşanan su baskınları oldu. Sadece Esenyurt’un Pınar Mahallesi’nde sınırlı bir hatta, hatta bir sokakta sorun yaşandı. Kaldı ki aynı yerde geçmiş yıllarda defalarca sorun yaşanmıştır.

– Son olarak 2020 yılında yaşanan sorun sonrası bu bölgeye kalıcı çözüm oluşturmak adına da yatırım kararı aldık ve süreci devam ediyor. 8 milyonu aşan bir yatırımdan bahsediyoruz. Yağış gece yarısından sonra şiddetini arttırmıştı. Gelişmeleri ekiplerimizden bilgi alarak an ve an takip ettim. Gelişmeleri ekibimizle yönettik.

– Ne yazık ki son yıllarda Türkiye’de pek çok alanda işlerin normalinden saptığını yaşamaktayız. Mevcut iktidarın uygulamaları nedeniyle dejenere bir olgu ortaya çıktı. Tüm alanlarda tek adamlık anlayışı. Bu tek adamlık anlayışı yaygın bir hale getirilmek isteniyor.

– Ülkenin önemli noktalarında görev yapanlar kendi akıllarıyla değil hep o tek adam dediği ne ise onun için harekete geçiyor. Her şeyi yapan o tek adam olmalı. Tek adam olmazsa hiçbir şey yürümez, yürüyemez algısı yaratılmalı. Bu milim milim işlenen bir algı süreci. Bu dejenere bir yönetim şekli ve iş yapma halidir. Tek adamlığın bu denli yüceltilmesi ve her alana yayılmaya çalışması çok tehlikeli bir durumdur.

– Keşke Ekrem İmamoğlu’nun elinde sihirli değnek olsa, Superman gibi olay yerine gelince o problemi orada anında çözse ama bu tür şeyler ancak filmlerde olur. Basına fotoğraf vermek için çizme giyerek tek adam anlayışına şov yapan bazı siyasilerin iş yapma biçimini başka yerde göremezsiniz.

– Bizim anlayışımız, bu arkadaşlardan kökten farklıdır.Bize göre gerçek sihirli değnek bilim ve teknik destekli, ortak akıl ve kurumların etkin bir biçimde çalıştırılmasıdır.

– Ben afete neden olacak siyaset uygulayıp, sonra da afet sahasında fotoğraf çektirsem hem kendimden utanırım, hem de millete karşı yüzüm kızarır.