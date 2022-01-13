İmamoğlu’ndan Soylu’ya: Trol gibi davranmasın!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İBB’nin açtığı yolsuzluk dosyalarına el koymadıklarına ilişkin sözlerine, “Bizim soruşturma açtığımız 35 dosyanın tamamına el koyarak süreci devralmışlardır. Niçin? Cevabını versin. Devraldı ve tabiri caizse ipe un serdi. Bekletiyor. Uzun süredir bir hareket yok. Biz dönem dönem niye bunu gündeme getiriyoruz? Gereğini yap. Evet, gereğini yap. Boş işlerle uğraşma. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni, Başkanı’nı, o kıskançlığını bir kenara koy, görevini yap” karşılığını verdi. Soylu’nun sözlerinin birbiriyle çeliştiğini, artık inandırıcılığını yitirdiğini savunan İmamoğlu, “Trol gibi davranmasın, İçişleri Bakanlığı’nı yapsın. Yapamıyorsa da gereğini yetkili makam yapsın diye diliyorum, istiyorum” dedi.

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