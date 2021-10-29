İmamoğlu’ndan tarihi 29 Ekim konuşması! “Milletin dediği olacak!” Alkışlar susmadı!





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konuştu. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında da rehberimizin Mustafa Kemal Atatürk olacağını vurgulayan İmamoğlu, “Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında, demokrasiyi, vazgeçilmez bir yönetim modeli ve bir toplumsal yaşam biçimi olarak tüm boyutlarıyla hayata geçireceğiz. Cumhuriyet’in demokratik ruhunu ülkenin tüm kurumlarında hakim kılacağız. İkinci yüzyılımızda, nice güzelliklerle, nice mutluluklarla dolu, herkesin kendisini bir parçası hissettiği, tüm dünyaya örnek olacak, yeni bir başarı hikayesine hep birlikte imza atacağız. Bu ülkede, milletin dediği olacak” dedi. “DEMOKRASİYİ, LAİKLİĞİ VE HUKUK DEVLETİNİ TERCİH ETTİK” “Farklı özelliklerimize göre ayrışmayı değil, Cumhuriyet’in bizi birleştiren ve önümüzü aydınlatan ışığı altında kardeşçe yaşamayı seçtik” diyen İmamoğlu, “Demokrasiyi, laikliği ve hukuk devletini tercih ettik. Sahibi olduğumuz Cumhuriyet’in, eşit ve onurlu vatandaşları olmaya karar verdik. Bu dönüşümün rotasından sapmasına, amacından ve anlamından uzaklaşmasına veya hızını kaybetmesine izin veremeyiz. İkinci yüzyılına adım atmaya hazırlanırken, Cumhuriyet’imizi kuranlara, yaşatanlara ve yüceltenlere bir söz veriyoruz: Başlattıkları yürüyüşü hızlandıracak, Cumhuriyet’imizin ilke ve ideallerini eksiksiz hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu. “KENDİSİNİ MİLLİ İRADENİN ÜSTÜNDE GÖREN ANLAYIŞTAN ÜLKEYİ KURTARACAĞIZ” Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılına girerken rehberimizin, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ruhu, millî egemenliktir” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacağının altını çizen İmamoğlu, şöyle konuştu: “Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında, kendisini milli iradenin üstünde gören anlayışlardan ülkeyi bütünüyle ve sonsuza kadar hep birlikte kurtaracağız. Bu ülkede makamı, yetkisi ne olursa olsun, millet iradesinin çok sesli, çok renkli ve çoğulcu yapısına herkes saygı duyacak. ‘Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Demokrasinin bütün icapları sırası geldikçe uygulamaya koyulmalıdır’ diyor Atatürk. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında, demokrasiyi, vazgeçilmez bir yönetim modeli ve bir toplumsal yaşam biçimi olarak tüm boyutlarıyla hayata geçireceğiz. Cumhuriyet’in demokratik ruhunu ülkenin tüm kurumlarında hakim kılacağız.” BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN

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