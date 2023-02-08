İmamoğlu’ndan Twitter tepkisi: Sadece gerçeklerden korkmak ve zayıflıktır

Yaşanan depremlerden sonra Twitter ve TikTok gibi sosyal medya sitelerinde bant daraltma uygulaması başladığı belirtildi. Bant daraltma nedeniyle kullanıcıların sosyal medya sitelerine girişinin büyük ölçüde yavaşlatıldığı ya da tamamen durdurulduğu dile getiriliyor.

“GERÇEKLERDEN KORKMAK VE ZAYIFLIK”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Cumhurbaşkanı deprem bölgesinde iken gelecek olumsuz tepkiler kamuoyuna yansımasın diye sosyal medya ve internet iletişimini kısıtlamak sadece gerçeklerden korkmak ve zayıflıktır. Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler özgüveni yüksek kişilerden oluşmalıdır” ifadelerini kullandı.