İmamoğlu’ndan valiye: Ağır mı konuşuyorum? Sen dua et ki ben böyle konuşuyorum





Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitingine saldırı düzenlendi. Yaşanan olaylar sonrası bazı vatandaşlar yaralandı.

Uyarı sonrası polis, saldıran gruba müdahale ederken İmamoğlu ile Erzurum Valisi Sami Bulut arasında dikkat çeken bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

“AĞIR MI KONUŞUYORUM…”

İmamoğlu’nun sert tepki gösterdiği o konuşma kameralara da yansıdı. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Sizi Erzurumlular adına kınıyorum. Beni daha fazla yormayın. Bana tedbirleri aldım ama üzgünüm derseniz bunu söylerim size. Ama ben tedbir alamadım, gereğini yapacağım derseniz… Ağır mı konuşuyorum, sen dua et ki ben böyle konuşuyorum sayın Valim…”