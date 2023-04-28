İmamoğlu’ndan ‘Yarısı bizden’ göndermesi: Akılları başına geldi

İBB’nin “İstanbul Yenileniyor” projesi kapsamında ilk anahtar teslimi gerçekleşti.

1992 yılında inşa edilen, 2017 yılında riskli yapı raporu alan Bağcılar’daki As Fatih Kent Sitesi’nin yerine İBB şirketi KİPTAŞ tarafından 2021’de inşaatına başlanan 253 konuttan oluşan Bağcılar Kiraz Evler kentsel dönüşüm projesi tamamlandı.

Hak sahipleri anahtarlarını İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun elinden aldı.

“1000’E YAKIN İNSANIMIZIN HAYATINI KURTARMIŞ OLDUK”

Anahtar teslim töreninde konuşan İmamoğlu kentsel dönüşüm işinin zamana karşı bir yarış olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

*Görüyorsunuz bir depremde ne yazık ki on binlerce insanımızın hayatını kaybediyoruz. Şehirlerin ayakta ve hayatta kalabilmek için vermek zorunda oldukları çok önemli bir mücadeledir.

*Tamamlanmış her kentsel dönüşüm projesi yüzlerce, binlerce insanımızın hayatta kalması demektir. Burada 253 konut var.

*Türkiye’nin ortalama aile yapısına baktığınızda aslında 1000’e yakın insanın hayatını kurtarmış oluyoruz.

Kentsel dönüşümü can kurma meselesi olarak ele aldıklarını rantı hesabı yapmadıklarının altını çizdi. “İstanbul Yenileniyor” platformunu 2021’de hizmete açtıklarını belirten İmamoğlu, örnek bir kentsel dönüşüm organizasyonu olan bu sistemi 14 Mayıstan sonra bütün Türkiye’de uygulayacaklarını söyledi.

“GEÇ OLDU AMA AKILLARI BAŞINA GELDİ”

İstanbul’da uyguladıkları bu modelin hükümetin de kopyalayıp uygulamaya başladığına dikkat çeken İmamoğlu “Kötü bir şey değil. Hükümetin kopyalayıp uyguladığı bu modeli, biz ilk yaptığımızda onlar ‘internet sitesi üzerinden mekanizma kurdunuz’ diye aşağı çekmeye çalıştıklarında ‘gelin siz de uygulayın’ demiştik. Biraz geç oldu ama en azından akılları başına geldi. Yeter ki doğru kopyalansın, doğru uygulansın. Hiç önemli değil. Yeter ki bir vatandaşımızın bile hayatı kurtulsun” diye konuştu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞİL SEÇİM KAMPANYASI”

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan AKP hükümetinin “yarısı bizden yarısı sizden” kentsel dönüşüm kampanyasının çok da vatandaşın yararına olmadığını da dile getiren İmamoğlu şunları söyledi:

*Resmen bir baştan savma, seçime doğru bir kampanya modeli. Seçim öncesi alel acele ortaya atılmış sözde proje. ‘100 yılın dönüşümüne başladık’ diyenlerin aslında nasıl bir iki yüzlülük içinde olduklarını size tariflemeye çalışacağım.

*Bu proje insanlar evleri yıkılmadan, sağlam konutlara geçsin diye yapılıyorsa vatandaşa, ‘şu süreye kadar başvur, yoksa hakkını kaybedersin’ denir mi?

*Hem de 1-2 ay içerisinde. Akılcı bir iş mi? Amacın ne? Seçim öncesi propaganda. Peki eline alıp İstanbul’da ya da Türkiye’de kaç ev sakat, kaç ev yıkılmak üzere bunun üzerine bir model açıklasan eyvallah başımın üstünde yeri var. Yok… ‘Şu tarihe kadar başvur.’

*Bu kampanya gerçekten bir seçim kampanyası, bir kentsel dönüşüm kampanyası değil. Madem kentsel dönüşüme bir çare var elinde bu uygulamayı niye süreyle sınırlıyorsun? Millete bunun açıklamasını yapın.

*Mesela devlet bir hastane açtığında şöyle diyebilir mi; ‘Bu hastane ancak şu süreye kadar başvuran hastalara hizmet verecek’ diyebilir mi? Aynı benzer bir şey. Hastane açıyorsun. Tamam ben seni tedavi edeceğim ama mayıs sonuna kadar başvurursan…

*Böyle bir anlayış şu andaki kentsel dönüşüm anlayışı. Gerçekten utanmadan, sıkılmadan ‘yarısı sizden, yarısı bizden kampanyasına başvuran çok olursa kura çekeceğiz’ diyorlar.

*Bu bir kentsel dönüşüm kampanyası değil. Bu bir seçim kampanyası. Üzülerek söylüyorum. Evin depreme dayanıksız olması yetmiyor.

*Bir de kurada kazanırsan olacak. Hani sosyal konut yaparsın. Düşük gelirli insanlara bir sosyal konut imkanı sağlarsın.

*Bunu kurayı açarsın, anlarım. Ama şimdi Bağcılar’da şurada binalar var. İnsanlara diyorsun ki senin evin çürükse senin başvurunu kabul edeceğim ama kurada çıkarsa. Kurada çıkmazsan yandın. Bir deprem olursa yandın. Bakın böyle kentsel dönüşüm işi olmaz.

“İNSANLARIN CANIYLA SEÇİM KUMARI OYNANMAZ”

“Bu bir kentsel dönüşüm projesi ya da kampanyası değil, seçim kazanma kampanyası” diyen İmamoğlu “Ama bizim milletimiz bu arsızlıktan, bu utanmazlıktan, bu millete hakaretten asla ve asla aldanmayacak. Buna karşı cevabını verecek” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu şöyle devam etti:

*Niye bu tür çirkin yollara başvuruyorlar? Çünkü seçimden önce belki oy getirir. Hiçbir hazırlık yapmadan başladıkları bu kampanyadan birkaç kişiyi aldatabiliriz diye ortaya koyuyorlar. Devam ettirip ettirmeyeceklerini bile bilmiyorlar.

*Zaten ümitleri de yok seçimi kazanmaya. Acaba biz bu şekilde milleti aldatır mıyız diye yol arıyorlar. Biz vatandaşlarımızı aydınlatmak zorundayız.

*İnsanların canıyla seçim kumarı oynanmaz. 15 Mayıs’tan itibaren hiçbir süreye, hiçbir sınırlamaya tabi tutmadan risk altındaki herkesin evini ,iş yerini yenilemek için çok büyük bir seferberlik başlatacağız.

*Sadece İstanbul’da değil bütün Türkiye’de başlatacağız. Ve bunların yaptığı gibi de yapmayacağız.

*O belediye şu partiden, bu belediye bu partiden demeksizin el ele verip çalışacağız. Size söz veriyorum.

“3 GÜNDE YIKACAKTIK 8 SAATTE YIKILDI”

Hak sahiplerine anahtarların teslim edildiği Bağcılar Kiraz Evler projesinin geçmişini de anlatan İmamoğlu “Çok uzun süre dönüşüm için çare aradılar. Dayanıksız bloklarda korku içinde yaşadılar. Bizim teşvikimizde üçte iki çoğunluğu sağladılar. Geldiler KİPTAŞ’a başvurdular. Tam 2 yıl önce nisan 2021’de yıkımını başlattığımızda 8 blokun 3 günde yıkılması planlanmıştı. Ama tam 8 saatte yıkıldı. Binanın koşulları o kadar kötüydü” dedi.

“VATANDAŞI KANDIRAN AKLA PRİM VERMEYİN”

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

*Bugün kampanya yapan aklın örneğini verelim İstanbul’dan. TOKİ Tuzla’da 3.5 yılda 508 adet konutun yalnızca temelini atabildi şu ana kadar. Ben arkadaşlarıma hep söyledim.

*Havaya bakıp iş yapmayacaksınız. Vatandaşla konuştuğunuz her işi zamanında teslim edeceksiniz. Bizi mahcup etmediler. Ortada gerçek bir iş bilmeyle, iş bilmemezlik arasındaki farkı görebilirsiniz.

*Ve KİPTAŞ’la bir örnek daha vereyim. Az önce TOKİ’nin 3.5 sadece temel attı dediğim sahanın hemen yanında biz KİPTAŞ olarak yaklaşık 1.5 senede bir başka projeyi başlattık ve bitirdik.

*100 binlerce konut yapacağım diye vatandaşı kandıran akla sakın prim vermeyin. Bunlar hiçbir zaman konut üretme değil ya bahane üretme ya da bir avuç insanı mutlu etme süreci yönettiler. Ders almak isteyen var ise buraya gelir.

Projede hak sahiplerinin 2-3 katına çıkan maliyet artışından da etkilenmediğini belirtti.

“BİR AVUÇ İNSANIN BÖLÜŞTÜĞÜ DEĞİL…”

İmamoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

*Biz işini iyi bilen insanlarız. Görevine sahip insanlarız. Biz şu anda oluşan ittifak sürecinde bir de seçimin içindeyiz. Bana da bir ilave görev tevdi edildi.

*Cumhurbaşkanı yardımcısı olmamız ve İstanbul deneyimi üzerinden İstanbul deneyimi üzerinden ülkemizin her şehrine ulaşımdan şehirciliğe, çevreden deprem güvenliğine, kentsel dönüşüm modellerinden birçok altyapı işlerine varıncaya kadar katkı sunmamla ilgili bir sürece dahil olma görevi tevdi edildi.

*Bana bu görevi veren ve iş birliği içerisinde Türkiye’yi ayağa kaldıracak olduğumuz 13. Cumhurbaşkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum.

*Yeni cumhurbaşkanımız işi bilen insanlarla, işi konuşan, ona emanet eden ve adaletli, liyakatli bir yönetim anlayışıyla büyük bir ekiple ve 86 milyon insanımızın evlatlarıyla bu ülkeyi yöneteceğiz.

*Huzurlu, sağlam, güvenli şehirler oluşturmak için gece gündüz çalışacağız. 14 Mayıs’ta seçime gidiniz, vicdanınızla ve adaletinizle oyunuzu kullanmanızı istiyoruz.

*Türkiye insanların ayrıştığı değil, insanların bölündüğü değil, bir avuç insanın bölüştüğü değil, 86 milyon insanın bu ülkenin nimetlerini eşit ve ortak bir biçimde bölüştüğü bir yöne doğru everilmesini istiyoruz.

*Bunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da yeni dönemin cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu değil, vatandaş Ekrem İmamoğlu olarak söylüyorum.

*3 evladı olan ve bu memleketin evlatlarının hiçbir grubun seçkin evlatlarından ayrımcılık gören evlatlar olarak yetişmesini istemediğim bir ülke var olsun diye istiyorum.