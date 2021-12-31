İmamoğlu’ndan yeni yıl mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından yeni yıl mesajı yayınladı. “2022; daha çok kreş, daha çok metro, daha çok yeşil alan demek olacak” diyen İmamoğlu, “Bütün dünyada barış diliyorum. Göç eden insanların, sığınmacı konumuna düşen insanların olduğu değil; herkesin kendi vatanında, kendi toprağında mutlu olduğu ve yaşam sürebildiği, haklarının korunduğu bir dünya olsun istiyorum. Her bireyin kendine güvendiği, kendini güçlü hissettiği, kendi aklıyla, yaşamıyla, inancıyla, etnik kökeniyle var olabildiği bir dünya, bir Türkiye ve İstanbul diliyorum” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni yıl mesajını, yılın son mesaisini gerçekleştirdiği Emirgan Korusu’ndaki Beyaz Köşk’ten verdi.

Her gelen yeni yılın, umutla ve sevinçle karşılandığını belirten İmamoğlu,

“Geride bıraktığımız yıl ise, hepimize biraz hüzün verir, hüzün katar. Çünkü bir yaş büyümüşsünüzdür ve geçmişe dönük anılarınızla, o yılı hatırlar ve özlemle anarsınız” dedi. Geride bırakılan 2021 yılının İstanbul, Türkiye ve dünya için zor geçtiğini hatırlatan İmamoğlu, “Pandemi devam etti.

Ne yazık ki çok can aldı. Ama yanı sıra ekonomik kriz ve sürece dair birçok konu, ülkemizde açıkçası bizleri üzdü. 2021’i düşünmeden edemeyiz. Ama 2022’yi karşılarken, başka umutlarla konuşmamız gerekir” diye konuştu.

“İBB, SİZLERİN KURUMU”

İmamoğlu, 2022 yılıyla ilgili dileklerini şu sözlerle dile getirdi:

“Ben, o umutla söylüyorum ki; 2022, İstanbul için çok daha fazla kreş demek olacak. 2022, etkin bir biçimde İstanbul’un ulaşımına katkı sunan, metroları yapan her noktasında güzel hizmetleri İstanbulluyla buluşturan, İstanbul’un ortak aklına güvenen, İstanbul’u yeşil alanlarla, yaşam vadileriyle donatan ve gerçekten çok güzel bir yıl diliyorum.

2023’le beraber, büyük değişimin, büyük atılımın karşılık bulduğu bir dönemi İstanbullulara hediye etmeye devam edeceğiz. Güven duyduğunuz bir kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Sizlerin kurumu.

16 milyon insanın sahibi olduğu bir kurum hissini, 2022’de, tüm demokrat uygulamalarıyla, size daha fazla hissettirmeye devam edecek. Tabiri caizse; çocuklarımızı düşünecek, gençlerimizi sürecin içine katacak, siz değerli İstanbullularla, İstanbul’un geleceğini inşa edecek bir dönemi hep birlikte yaşatacağız.”

“GENÇLERİN ÜLKESİ İÇİNDE HAYAL KURABİLDİĞİ BİR 2022 DİLİYORUM”

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kıymetli dostlar, liyakat dolu, çalışan her insanın elde edebileceği ne varsa, hakkı olan her şeyi elde edebildiği bir Türkiye istiyorum. Bu şehirde ve ülkemizde, bütün çocukların hak ettiği bir geleceği kucaklayabilecek bir yol haritasının, onlara sunulduğu bir 2022 diliyorum.

Kadına şiddetin konuşulmadığı, kadınların hak ettiği oranda üretebildiği ve ekonomiden katkı alabildiği bir sürecin Türkiye’de var olduğu bir 2022 diliyorum. 2022’de, öğrencilerimizin daha iyi bir eğitimle, çağdaş bir eğitimle geleceğe umutla bakabildikleri bir dönemin varlığını diliyorum bütün öğrencilere; ilkokuldan, kreşten üniversiteye, yüksek lisansa varıncaya kadar.

Bütün gençlerin umutlarını bu ülkede dizayn edebildikleri, yurt dışına hayal değil, yurt içinde, ülkesinde hayal kurabildiği bir 2022 diliyorum. Güvenle yaşayabildiğimiz, birbirini kucaklayabildiğimiz, 16 milyon İstanbullunun keyifli, mutlu, huzurlu, sağlıklı olduğu; 84 milyon insanımızın bir arada mutlu ve güçlü olduğu, hiçbir ferdinin ayrıştırılmadığı, hiçbir ferdinin dışarıda bırakılmadığı bir 2022 diliyorum ülkemize ve şehrimize. Elbette bütün dünyaya.”

“SAĞLIK, YANIMIZDAN HİÇ AYRILMASIN”

İmamoğlu 2022 dileğini şu sözlerle tamamladı;

“İklim değişikliğiyle mücadelede başarı elde ettiğimiz, doğayı koruduğumuz, bize miras bırakılan bu güzel, bu cennet dünyayı gelecek nesillere aktarabildiğimiz çalışmaları yaptığımız bir dünya olmamızı diliyorum 2022’de. Ve bütün dünyada barış diliyorum.

Göçlerin, kaçan insanların, göç eden insanların, sığınmacı konumuna düşen insanların olduğu değil; herkesin kendi vatanında, kendi toprağında mutlu olduğu ve yaşam sürebildiği, haklarının korunduğu bir dünya olsun istiyorum.

Dünya, böyle güzel olabilir mi? Evet mümkün. Kime güveneceğiz? Elbette kendimize güveneceğiz. Her bireyin kendine güvendiği, kendini güçlü hissettiği, kendi aklıyla, yaşamıyla, inancıyla, etnik kökeniyle var olabildiği bir dünya, bir Türkiye ve İstanbul diliyorum.

Herkesin, insan olduğu için sevilebildiği bir ülke olsun istiyorum bütün dünya. Bu yönüyle, tüm insani duygularımla 2022 yılı, hepimize güzellikler, mutluluklar, şans getirsin. Bereket, bolluk getirsin. Sağlık, yanımızdan hiç ayrılmasın. Başarılar sizlerle olsun. Yeni yılınız kutlu olsun.”