İmamoğlu’ndan yurt müjdesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,“600’ün üzerindeki yatak kapasitesiyle hizmete giren yurtlarımızdaki yatak sayısı, birkaç ay içerisinde 1000’e çıkacak. Ancak bunun ne kadar yetersiz kaldığını, gençlerin feryadından, ailelerin çaresizliğinden duyuyoruz. 2022’nin Eylül ayında 5000 yatağa ulaşmamız lazım” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yenilenen Kasımpaşa Bedrettin Mahallesi’ndeki yüzme havuzunu yeniden hizmete açtı.

İBB tarafından 2006’da açılan tesisin süreç içerisinde kullanım ömrünü tamamladığını aktaran İmamoğlu, yüzme havuzunda, 2020’nin Eylül ayında geniş çaplı bir bakım-onarım çalışması başlattıkları bilgisini paylaştı.

İmamoğlu “6 Eylül’den itibaren vatandaşlarımız burada yeniden yüzmeye başladı. Aylık 3 bin üye, 20 bin seans kullanım kapasitesiyle haftanın 7 günü hizmet verecek tesisimiz 4 yaş ve üzeri tüm yurttaşlarımıza açık olacak. Havuzumuzdan ayrıca her ay 700 engelli birey faydalanabilecek” dedi.

“MEŞAKKATLİ BİR SÜREÇ OLDU”

Spor kadar çocukların ve gençlerin eğitiminin de önemli olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, konuşmasında İBB tarihinde ilk kez açılan yurtlardan birinin yer aldığı Beyoğlu ilçesine bağlı Örnektepe Mahallesi’ndeki öğrenci yurduyla ilgili açıklamalar yaptı.

İmamoğlu “Örnektepe’de hizmete giren bu öğrenci yurduyla ilgili, ne yazık ki biraz meşakkatli bir süreç de yaşadık. Farklı kararlar alındı vesaire. En sonunda bir sulh ile buranın Büyükşehir Belediyesi tarafından bir öğrenci yurdu şeklinde açılmasını başardık. 600’ün üzerindeki yatak kapasitesiyle hizmete giren yurtlarımızdaki yatak sayısı, birkaç ay içerisinde 1000’e çıkacak” diye konuştu.

“GENÇLERİN FERYADINI DUYUYORUZ”

Bu sayıların yetersiz olduğunu belirten İmamoğlu “Bunun ne kadar yetersiz kaldığını, gençlerin feryadından, ailelerin çaresizliğinden duyuyoruz. Bizim çok hızlı, binlerce yatağa sahip yurtları, İstanbul’da okuyan gençlerimizi hazır etmemiz lazım. Ne yazık ki ve ne acıdır ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi bir kurumun, İstanbul’da tek bir yatağının yurt olarak olmaması hazindir. Farklı ve kurum ve kuruluşlara, nasıl eğitim verdiğini, nasıl ev sahipliği yapıldığını denetlemeden bu süreçlerin yönetilmesinin, memleketimize olan bedelini çok yakın zamanda hep birlikte yaşadık. O bakımdan bu bir seferberlik” dedi.

“NASIL BU KADAR YETERSİZ KALDI ŞEHİR?”

İBB’nin prestijli bir kurum olduğunu vurgulayan İmamoğlu, katkı sunacak kurum, kuruluş ve kişiler aracılığıyla, ülkenin temel değerlerine sahip, çağdaş, evrensel duyguları hissettiren öğrenciler için yeni yurtlar açma hedefinde olduklarının altını çizdi.

“2022’nin Eylül ayında 5000 yatağa ulaşmamız lazım” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

* Bu feryadı ben bir hafta, on gündür inanılmaz şekilde duyuyorum. Çok acı bir durum bu. Bunda nasıl bu kadar yetersiz kaldı şehir, nasıl çaresiz kalındı? Ne yazık ki üzüntü verici.

* Bu bağlamda bugün bunu duyurmak ve bu hedefi koymak istiyorum. Bu anlamda bunu kamuoyuna da duyuruyorum.

* Kamuoyunda bizimle işbirliği yapmak isteyen iş insanları olabilir, mekanını açmak isteyen vatandaşlarımız olabilir ya da bulduğumuz yerlere katkı sunmak isteyen kurum ve kuruluş olabilir.

* Benimle, kurumumuzun ilgili yöneticileriyle, Genel Sekreterimizle bağ kurmak kaydıyla, hep birlikte koyduğumuz hedefin bile üstüne çıkabiliriz.

*Biz, o gençleri geleceğe hazırlayacağız. O geleceğe hazırlanan gençler de çok yakın zamanda aldığı eğitimle, bu ülkenin yönetimine geçerek, her birimizi çok mutlu edecekler.”

İLK START İMAMOĞLU’NDAN

İmamoğlu, yeniden hizmete giren havuzun açılışı için hazırlanan kurdeleyi; sporcu gençler, CHP İstanbul milletvekili Gökan Zeybek, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ile Genel Sekreter Yardımcıları Şengül Altan Arslan ve Murat Yazıcı’yla birlikte kesti.

Tesisi gezen İmamoğlu, engelli sporcular için düzenlenen sembolik yarışın startını verdi. İmamoğlu, yarış sonunda sporculara içinde yüzme ekipmanlarının olduğu çantalarını hediye etti.

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