İmamoğlu’nu öyle bir şekilde hedef aldı ki.. Kahkaha sesleri geldi! ‘Yemezler.. Dersinizi aldınız!’

Pendik Belediyesi'nde MHP'li meclis üyesi Ekrem İmamoğlu'nun Atina ziyaretini hedef alarak geçmiş dönemlerdeki Yunanistan gazetesinde atılan manşet haberi hatırlatınca CHP'li Tarık Balyalı daha fazla dayanamayarak isyan etti. Balyalı konuşmasında 'O gazete manşetleri için geç kaldınız. Gereksiz konularla uğraşıyorsunuz. Pendik'e ilişkin bir şeyler söyleyin. İftiralar atanlar derslerini aldılar. 2,5 yıl önce bunlara cevap verildi.'' dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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